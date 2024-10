Previsioni Meteo Vicenza: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Vicenza si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con una leggera diminuzione delle temperature nel pomeriggio e in serata. La copertura nuvolosa sarà alta, con punte di 100% nelle ore centrali della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 13,9°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3 km/h e provenienti principalmente da Nord. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 58% intorno alle 07:00. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 20°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 3 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma si manterrà comunque sopra il 70%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento sarà moderata, ma non ci saranno raffiche di particolare intensità. L’umidità continuerà a oscillare tra il 61% e il 75%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 15°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che aumenterà fino a raggiungere valori intorno all’83%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1021 hPa. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a essere debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vicenza indicano una giornata nuvolosa con temperature miti, senza particolari eventi meteorologici da segnalare. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibili schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, la variabilità atmosferica potrebbe portare a nuove nuvolosità e a un ritorno di condizioni più instabili. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.7° perc. +13.4° Assenti 3 N max 2.8 Tramontana 87 % 1020 hPa 5 cielo coperto +13.3° perc. +13° Assenti 3.1 N max 3 Tramontana 87 % 1020 hPa 8 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° Assenti 1.8 NNE max 2.6 Grecale 74 % 1021 hPa 11 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° Assenti 2.4 SSE max 1.4 Scirocco 63 % 1021 hPa 14 cielo coperto +20.4° perc. +20° Assenti 2.3 SSO max 2 Libeccio 61 % 1020 hPa 17 cielo coperto +17.9° perc. +17.7° Assenti 1 NNE max 1.6 Grecale 75 % 1020 hPa 20 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° Assenti 3.7 N max 3.6 Tramontana 80 % 1021 hPa 23 cielo coperto +15.7° perc. +15.4° Assenti 4.2 N max 3.9 Tramontana 83 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.