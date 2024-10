Previsioni Meteo Vicenza: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vicenza indicano un Giovedì 10 Ottobre caratterizzato da condizioni prevalentemente piovose, con una temperatura che si manterrà attorno ai 16°C durante gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100% nelle ore mattutine e mantenendosi sopra il 80% anche nel pomeriggio e nella sera. I venti saranno leggeri, prevalentemente da nord-est, con velocità che varieranno tra 5 e 10 km/h.

Durante la notte, si registrerà un cielo coperto con temperature che scenderanno fino a 15,5°C. Le prime ore della mattina porteranno pioggia leggera, con accumuli che si attesteranno intorno a 0,14 mm. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 15°C, mentre l’umidità sarà alta, intorno al 91%.

Nel corso della mattina, la pioggia si intensificherà, con accumuli che raggiungeranno i 1,46 mm entro le ore 11:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con una leggera flessione nel pomeriggio. La pioggia continuerà a cadere, seppur con intensità variabile, fino a circa le 15:00, quando si prevede un leggero miglioramento con la possibilità di schiarite. Tuttavia, le previsioni del tempo indicano che le precipitazioni non cesseranno completamente, con piogge leggere che si protrarranno fino alla sera.

Nel pomeriggio, la temperatura massima raggiungerà i 17,3°C, mentre nel tardo pomeriggio e nella sera si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, anche se le piogge continueranno a manifestarsi, con accumuli minimi. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 15°C e l’umidità rimarrà elevata, intorno al 90%.

In conclusione, le previsioni meteo per Vicenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Venerdì, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, sarà importante monitorare gli aggiornamenti, poiché le condizioni atmosferiche possono variare. Sabato e Domenica potrebbero portare cieli più sereni e temperature più miti, rendendo il fine settimana più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.7° perc. +15.7° prob. 8 % 0.7 ENE max 1.2 Grecale 91 % 1003 hPa 4 nubi sparse +15.5° perc. +15.5° prob. 22 % 4.9 NNE max 4.7 Grecale 91 % 1001 hPa 7 pioggia leggera +15.3° perc. +15.4° 0.9 mm 5.1 NE max 14.8 Grecale 96 % 1001 hPa 10 pioggia leggera +16.4° perc. +16.6° 0.75 mm 4.8 NE max 13.2 Grecale 95 % 1001 hPa 13 pioggia leggera +16.4° perc. +16.6° 0.45 mm 6.9 NNE max 12.4 Grecale 96 % 1000 hPa 16 pioggia leggera +16.7° perc. +16.8° 0.12 mm 5.4 NNO max 8.4 Maestrale 94 % 1000 hPa 19 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.2 mm 5.7 NO max 6.2 Maestrale 92 % 1002 hPa 22 pioggia leggera +15° perc. +14.9° 0.23 mm 4 N max 6.9 Tramontana 86 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:32

