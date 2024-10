Previsioni Meteo Vicenza: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Vicenza si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando attorno ai 15°C, mentre l’umidità si presenterà piuttosto elevata, superando il 90%. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 33,2 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa 14,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 92%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 6,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase.

Durante la mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 15°C. La pioggia si presenterà con intensità variabile, e si registreranno accumuli di circa 0,11 mm. L’umidità rimarrà alta, attorno al 88%, e il vento si intensificherà, con raffiche fino a 25 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un peggioramento, con piogge moderate che si trasformeranno in forti piogge. La temperatura si manterrà sui 15,6°C, ma la sensazione di caldo percepita sarà leggermente superiore. Le precipitazioni raggiungeranno picchi di 6,44 mm, e l’umidità continuerà a rimanere elevata, attorno al 98%. Il vento si presenterà teso, con raffiche che potranno arrivare a 33,2 km/h.

La sera non porterà miglioramenti significativi, con piogge che continueranno a cadere, sebbene con intensità ridotta. La temperatura si attesterà intorno ai 15,9°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. Le precipitazioni si presenteranno come pioviggine, con accumuli che raggiungeranno i 0,51 mm. Il vento si calmerà leggermente, ma rimarrà presente, con velocità attorno ai 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Vicenza nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori moderati. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. Domani e dopodomani, le condizioni potrebbero migliorare leggermente, ma l’instabilità rimarrà un tema ricorrente.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.3° perc. +14.2° prob. 8 % 5.3 NNE max 8.2 Grecale 92 % 1015 hPa 4 cielo coperto +14.3° perc. +14.2° prob. 19 % 6 NNE max 9.6 Grecale 92 % 1014 hPa 7 cielo coperto +14.8° perc. +14.6° prob. 23 % 7.7 NE max 17.5 Grecale 90 % 1014 hPa 10 cielo coperto +15.2° perc. +15° prob. 42 % 11.3 NNE max 27.3 Grecale 87 % 1012 hPa 13 forte pioggia +15° perc. +15.1° 6.44 mm 11 NNE max 28.7 Grecale 97 % 1008 hPa 16 pioggia moderata +15.7° perc. +15.8° 2.97 mm 7 N max 14.8 Tramontana 98 % 1005 hPa 19 pioggia moderata +16° perc. +16.2° 3.22 mm 3.9 OSO max 6.6 Libeccio 99 % 1005 hPa 22 cielo coperto +15.8° perc. +16° prob. 80 % 6.1 SO max 14.1 Libeccio 98 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:35

