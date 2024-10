Previsioni Meteo Vicenza: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Mercoledì 30 Ottobre a Vicenza si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 21,3°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà assente per tutta la giornata, garantendo cieli limpidi e soleggiati. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 4,4 km/h, provenienti principalmente da direzioni meridionali.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 78%. I venti saranno deboli e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che si alzeranno gradualmente fino a raggiungere i 21,1°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà leggermente, portandosi al 58%, mentre i venti rimarranno deboli e senza raffiche significative.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 21,3°C alle ore 13:00, per poi scendere leggermente a 20,5°C alle 15:00. La sensazione di calore sarà accentuata dalla bassa intensità del vento, che non supererà i 4,4 km/h. Anche in questo periodo, l’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 58-65%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 77%. I venti continueranno a essere deboli, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Vicenza indicano una giornata di meteo favorevole, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili e cieli sereni. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali cambiamenti, poiché il clima può variare rapidamente.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.8° perc. +15.4° Assenti 3.5 ONO max 3.6 Maestrale 77 % 1024 hPa 5 cielo sereno +15.2° perc. +14.8° Assenti 3.3 O max 4 Ponente 77 % 1024 hPa 8 cielo sereno +17.4° perc. +17° Assenti 0.9 ONO max 1.5 Maestrale 69 % 1025 hPa 11 cielo sereno +20.6° perc. +20.2° Assenti 3.7 SSO max 3.3 Libeccio 59 % 1024 hPa 14 cielo sereno +21.2° perc. +21° Assenti 3 SSO max 3.1 Libeccio 59 % 1023 hPa 17 cielo sereno +18.3° perc. +18.1° Assenti 1.8 ONO max 2.4 Maestrale 73 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17.2° perc. +17° Assenti 3.2 NO max 3.1 Maestrale 76 % 1024 hPa 23 cielo sereno +16.4° perc. +16.1° Assenti 3.7 NNO max 3.4 Maestrale 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:59

