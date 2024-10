Previsioni Meteo Vicenza: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Vicenza si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e da piogge leggere nel corso della mattina. Le previsioni meteo indicano un abbassamento delle temperature rispetto ai giorni precedenti, con valori che si attesteranno intorno ai 16°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un aumento dell’umidità che si manterrà sopra l’80%.

Nella notte, Vicenza si troverà sotto un cielo coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 11°C. La velocità del vento sarà debole, proveniente principalmente da Ovest, con intensità che non supererà i 3,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’86%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non cambierà drasticamente. Le nubi sparse si faranno più presenti, ma le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 12°C alle 07:00 e salendo fino a 16°C intorno alle 11:00. Tuttavia, si prevedono anche piogge leggere, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,23 mm. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 1,4 km/h e 6 km/h, mentre l’umidità continuerà a mantenersi sopra il 64%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà intensa, con una percentuale che raggiungerà il 71%. Anche in questo frangente, il vento si presenterà come una brezza leggera, con raffiche che non supereranno i 10,7 km/h. L’umidità potrebbe toccare punte del 78%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 12°C. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno all’82%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una direzione prevalentemente orientale.

In conclusione, le previsioni meteo per Vicenza nei prossimi giorni mostrano un andamento simile, con temperature che si manterranno fresche e una certa instabilità atmosferica. Si prevede che le piogge possano continuare anche nei giorni successivi, con un cielo che rimarrà prevalentemente nuvoloso. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.6° perc. +11° Assenti 2.4 O max 3.1 Ponente 87 % 1013 hPa 4 cielo coperto +11.2° perc. +10.6° Assenti 3.9 NO max 3.9 Maestrale 85 % 1013 hPa 7 nubi sparse +12.2° perc. +11.6° Assenti 1.4 OSO max 3.3 Libeccio 79 % 1014 hPa 10 nubi sparse +15.6° perc. +15° Assenti 3.5 E max 2.9 Levante 66 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +16.4° perc. +15.8° 0.22 mm 7.8 ESE max 5.9 Scirocco 64 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +14.6° perc. +14.2° 0.19 mm 6.2 SE max 10.7 Scirocco 78 % 1014 hPa 19 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° Assenti 3 E max 4.4 Levante 81 % 1015 hPa 22 cielo coperto +12.2° perc. +11.6° Assenti 1.2 ESE max 2 Scirocco 84 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:41

