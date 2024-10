Previsioni Meteo Vico Equense: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Vico Equense indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 20°C durante la notte e raggiungeranno un massimo di circa 22,6°C nel corso della mattina. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con percentuali che sfioreranno il 100% per gran parte della giornata. Anche il vento sarà presente, con velocità che varieranno tra i 2,5 km/h e i 11,3 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno attorno ai 20,6°C. L’umidità sarà alta, intorno all’80%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1027 hPa. Le condizioni di calma del vento, con velocità che non supereranno i 4 km/h, contribuiranno a mantenere un’atmosfera tranquilla.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 22,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 65%, mentre il vento si farà leggermente più presente, con velocità che toccheranno i 7,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così il quadro meteorologico asciutto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante e il vento continuerà a soffiare da ovest, con intensità che potrà arrivare fino a 10,9 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno piogge, mantenendo il clima secco e gradevole.

La sera porterà con sé temperature che si attesteranno intorno ai 20°C, con un cielo ancora coperto. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 76%, e il vento si calmerà, mantenendosi attorno ai 8 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 24 Ottobre a Vico Equense evidenziano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza piogge previste. Nei giorni successivi, si attenderà un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature che potrebbero aumentare ulteriormente. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Vico Equense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.6° perc. +20.8° Assenti 2.5 NO max 2.8 Maestrale 80 % 1027 hPa 3 cielo coperto +20.3° perc. +20.5° Assenti 3.7 NNO max 4.4 Maestrale 80 % 1026 hPa 6 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° Assenti 3.5 NNO max 4.6 Maestrale 79 % 1027 hPa 9 cielo coperto +21.6° perc. +21.6° Assenti 2.2 NO max 4 Maestrale 70 % 1027 hPa 12 cielo coperto +22.6° perc. +22.6° Assenti 7.6 O max 6.9 Ponente 65 % 1026 hPa 15 cielo coperto +21.9° perc. +22° Assenti 10.9 O max 10.5 Ponente 69 % 1025 hPa 18 cielo coperto +21.3° perc. +21.4° Assenti 9.3 ONO max 10.1 Maestrale 74 % 1026 hPa 21 cielo coperto +20.9° perc. +21° prob. 3 % 8 NNO max 9.6 Maestrale 76 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:05

