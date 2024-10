Previsioni Meteo Vico Equense: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Vico Equense si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da una predominanza di nuvolosità e da piogge leggere nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 20°C durante gran parte della giornata, con picchi che raggiungeranno i 23°C nelle ore centrali. La copertura nuvolosa sarà elevata, con cielo prevalentemente coperto e possibilità di pioggia, soprattutto nel pomeriggio.

Nella notte, le condizioni saranno di nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 24%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che saliranno fino a 23°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, ma non si prevedono piogge significative. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da est.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 20°C. La pioggia si presenterà in modo intermittente, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0.65 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 79%, e il vento continuerà a soffiare da ovest con intensità moderata.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma il cielo rimarrà nuvoloso. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Vico Equense nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con un possibile ritorno di sole e temperature più elevate. Tuttavia, per Martedì 22 Ottobre, si consiglia di prepararsi a una giornata caratterizzata da nuvole e piogge leggere, con un clima fresco e umido.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.2° perc. +21.3° prob. 24 % 5.7 ENE max 6.7 Grecale 72 % 1026 hPa 3 nubi sparse +20.6° perc. +20.7° prob. 19 % 7.3 ENE max 7.5 Grecale 76 % 1026 hPa 6 nubi sparse +20.4° perc. +20.4° prob. 19 % 9.2 E max 9.2 Levante 77 % 1026 hPa 9 cielo coperto +22° perc. +22° prob. 4 % 4.8 NE max 5.9 Grecale 69 % 1026 hPa 12 nubi sparse +23° perc. +23° prob. 28 % 9.1 SO max 7.6 Libeccio 64 % 1026 hPa 15 pioggia leggera +20.7° perc. +20.9° 0.61 mm 7 OSO max 7.9 Libeccio 79 % 1026 hPa 18 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° prob. 80 % 4.4 ONO max 4.3 Maestrale 77 % 1027 hPa 21 cielo coperto +20.6° perc. +20.8° Assenti 6.3 NE max 8.4 Grecale 80 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:07

