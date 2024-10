Previsioni Meteo Vico Equense: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Vico Equense indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20,8°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% già dalle prime ore del mattino. I venti saranno deboli, con velocità che varieranno tra 1,2 km/h e 7,5 km/h, provenienti principalmente da direzioni variabili come Est e Ovest.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 23,2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 58% e il 72%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta nonostante la presenza di nuvole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,6°C, con una leggera fluttuazione. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, ma non si registreranno piogge. I venti si faranno più evidenti, con intensità che potranno raggiungere i 5,3 km/h. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di calore moderato.

La sera porterà con sé temperature simili a quelle del pomeriggio, con valori che si attesteranno intorno ai 22,5°C. La copertura nuvolosa non cambierà, mantenendo il cielo coperto. I venti saranno leggeri, e l’umidità continuerà a rimanere alta, intorno al 66%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vico Equense nei prossimi giorni suggeriscono una continuazione di queste condizioni, con cieli nuvolosi e temperature miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le temperature dovrebbero rimanere stabili, rendendo la settimana piuttosto uniforme dal punto di vista meteorologico. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere qualche giorno in più per vedere un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.8° perc. +20.8° Assenti 2 SE max 3.9 Scirocco 72 % 1020 hPa 3 cielo coperto +20.6° perc. +20.5° Assenti 3 ESE max 3.4 Scirocco 72 % 1019 hPa 6 cielo coperto +20.5° perc. +20.5° Assenti 3.7 ENE max 3.5 Grecale 72 % 1020 hPa 9 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° Assenti 4.5 SE max 5.4 Scirocco 63 % 1020 hPa 12 cielo coperto +23.2° perc. +23.2° Assenti 3.9 OSO max 3.2 Libeccio 58 % 1019 hPa 15 cielo coperto +23° perc. +23° Assenti 4.1 O max 3.2 Ponente 60 % 1018 hPa 18 cielo coperto +23° perc. +23° Assenti 5.3 ENE max 10.3 Grecale 62 % 1018 hPa 21 cielo coperto +22.5° perc. +22.5° Assenti 1 NE max 1.7 Grecale 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:16

