Previsioni Meteo Vico Equense: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

Le condizioni meteo di Vico Equense per Venerdì 11 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione durante le ore serali. La presenza di nuvolosità sarà significativa, con una copertura che varierà dal 34% al 100% nel corso della giornata. I venti si presenteranno moderati, con velocità che raggiungeranno i 22,3 km/h nelle ore notturne, diminuendo gradualmente nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 20,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 95%. I venti soffieranno da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 22,3 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 27,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, creando una sensazione di calore percepita di 20,9°C.

Nella mattina, si prevede una continuazione della copertura nuvolosa, con temperature che varieranno tra 19,6°C e 21,1°C. La nuvolosità si ridurrà leggermente, passando da un cielo coperto a nubi sparse. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità di circa 12-16 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, attestandosi intorno al 60-66%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 5%. I venti si presenteranno più leggeri, con velocità che scenderanno a circa 10 km/h. L’umidità continuerà a oscillare tra il 62% e il 64%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando a nubi sparse, con una percentuale di copertura che scenderà fino al 34%. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Vico Equense indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, con temperature gradevoli e venti moderati. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle schiarite e una lieve risalita delle temperature, rendendo il fine settimana più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Vico Equense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.9° perc. +20.9° prob. 82 % 22.3 ONO max 27.3 Maestrale 73 % 1009 hPa 3 cielo coperto +19.6° perc. +19.5° prob. 3 % 18.8 ONO max 21.8 Maestrale 72 % 1010 hPa 6 cielo coperto +19.6° perc. +19.5° Assenti 12.4 O max 17.2 Ponente 70 % 1011 hPa 9 nubi sparse +20.9° perc. +20.7° Assenti 15 OSO max 18.3 Libeccio 61 % 1013 hPa 12 nubi sparse +21.1° perc. +20.8° Assenti 15.4 OSO max 17.8 Libeccio 61 % 1013 hPa 15 cielo coperto +20.5° perc. +20.3° prob. 3 % 14.6 O max 16.8 Ponente 63 % 1014 hPa 18 cielo coperto +20° perc. +19.7° Assenti 8.1 SO max 10.3 Libeccio 63 % 1015 hPa 21 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° Assenti 5.1 SO max 6.3 Libeccio 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:23

