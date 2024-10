Previsioni Meteo Vico Equense: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vico Equense di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 22°C. La situazione meteorologica si deteriorerà ulteriormente nelle ore successive, con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattinata.

Nella mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un incremento dell’intensità delle precipitazioni, con piogge che varieranno da moderate a forti. La temperatura percepita scenderà a circa 19°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. I venti soffieranno da sud-est con velocità variabile, raggiungendo punte di 20 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che potranno superare i 5 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno, e il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione della forza del vento. Le precipitazioni si presenteranno più sporadiche, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 75%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Le piogge riprenderanno, con intensità variabile, e la copertura nuvolosa rimarrà totale. I venti continueranno a spirare da sud-est, mantenendo una brezza leggera. La probabilità di precipitazioni sarà alta, e si prevede un accumulo di pioggia che potrà arrivare a 2 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Vico Equense di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata di maltempo, con piogge persistenti e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Vico Equense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.6° perc. +22.4° Assenti 11.4 SE max 16 Scirocco 60 % 1019 hPa 3 pioggia leggera +21.8° perc. +21.8° 0.15 mm 16 SE max 22.4 Scirocco 70 % 1017 hPa 6 pioggia moderata +20.7° perc. +20.9° 1.4 mm 3.6 OSO max 10.7 Libeccio 78 % 1018 hPa 9 pioggia leggera +20.5° perc. +20.7° 0.16 mm 18.5 SE max 24 Scirocco 81 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +21.6° perc. +21.8° 0.41 mm 13.8 SSE max 19.4 Scirocco 74 % 1017 hPa 15 cielo coperto +21.6° perc. +21.8° prob. 7 % 14.8 SE max 15.6 Scirocco 77 % 1016 hPa 18 cielo coperto +21.2° perc. +21.4° prob. 38 % 14 SE max 15.8 Scirocco 79 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +20.7° perc. +20.9° 0.96 mm 11.6 S max 17.2 Ostro 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:13

