Previsioni Meteo Vigevano: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Vigevano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo sereno che si trasformeranno in nubi sparse nelle prime ore del mattino. La temperatura minima si attesterà intorno ai 10,5°C, con un’umidità che si manterrà elevata, superando l’80%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da est-nord-est.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto al 100%, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 16,7°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 60-70%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la mattinata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo grigio possa risultare poco invitante.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con il cielo ancora coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15-16°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, con intensità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, rendendo l’aria un po’ più pesante. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, quindi le attività all’aperto potranno continuare senza problemi.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 13°C. Il cielo rimarrà coperto, con umidità che si attesterà attorno al 75-80%. Il vento si presenterà molto debole, rendendo l’atmosfera tranquilla e silenziosa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vigevano nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Le condizioni di umidità elevata potrebbero rendere l’aria un po’ pesante, ma non si prevedono precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.1° perc. +10.5° Assenti 9.1 ENE max 14.1 Grecale 88 % 1014 hPa 3 nubi sparse +10.8° perc. +10.2° Assenti 7.7 ENE max 14.9 Grecale 89 % 1013 hPa 6 nubi sparse +11.3° perc. +10.6° Assenti 5.3 NE max 10.4 Grecale 83 % 1014 hPa 9 cielo coperto +13.7° perc. +13° Assenti 6.7 ENE max 8.3 Grecale 71 % 1015 hPa 12 cielo coperto +16.7° perc. +16° Assenti 6.4 E max 5.5 Levante 60 % 1014 hPa 15 cielo coperto +16.3° perc. +15.6° Assenti 5.2 SSE max 4.6 Scirocco 63 % 1013 hPa 18 cielo coperto +14.4° perc. +13.9° Assenti 2.7 SSO max 3.6 Libeccio 74 % 1014 hPa 21 cielo coperto +14.4° perc. +13.8° Assenti 1.2 SO max 2.1 Libeccio 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.