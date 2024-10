Previsioni Meteo Vigevano: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Vigevano si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, caratterizzate da un cielo coperto per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 20,3°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 4,2 km/h.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,7°C, con un cielo completamente coperto e un’umidità che si manterrà alta, attorno all’86%. La situazione non subirà variazioni significative fino alle prime ore del mattino, quando si continuerà a registrare un cielo coperto e temperature simili.

Durante la mattina, le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 19,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa inizierà a mostrare qualche apertura, con la presenza di nubi sparse che porteranno a un leggero miglioramento delle condizioni. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 7%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà più sereno, con momenti di sole che porteranno le temperature a toccare i 20,3°C. Le condizioni di vento saranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà il calore del pomeriggio. L’umidità scenderà progressivamente, rendendo l’aria più gradevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un ritorno della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 16,7°C. Le condizioni di umidità aumenteranno, mantenendosi attorno all’86%. Il vento rimarrà debole, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vigevano nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Domani si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi delle variazioni, con possibilità di piogge leggere. Sarà quindi opportuno seguire gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° Assenti 3.2 ENE max 3.8 Grecale 83 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.3° perc. +16.2° Assenti 2.3 S max 2.8 Ostro 85 % 1028 hPa 6 cielo coperto +16° perc. +15.9° Assenti 3.3 SO max 4 Libeccio 87 % 1027 hPa 9 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° Assenti 1.3 OSO max 1.7 Libeccio 82 % 1028 hPa 12 nubi sparse +19.6° perc. +19.5° Assenti 3.3 ONO max 3 Maestrale 72 % 1027 hPa 15 cielo sereno +20.1° perc. +20° prob. 11 % 2.1 SO max 2.1 Libeccio 70 % 1027 hPa 18 poche nuvole +17.4° perc. +17.4° prob. 13 % 1.5 N max 2.4 Tramontana 82 % 1028 hPa 21 cielo coperto +16.9° perc. +16.9° Assenti 4.2 NNE max 4.5 Grecale 85 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:54 e tramonta alle ore 18:22

