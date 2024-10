Previsioni Meteo Vigevano: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Vigevano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose, con una copertura nuvolosa quasi totale. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,1°C. La situazione si manterrà instabile anche nelle ore successive, con un aumento della pioggia e una temperatura percepita che non scenderà sotto i 15,3°C.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di pioggia leggera, che continuerà a cadere con intensità variabile. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 15,3°C e i 16,2°C, mentre la velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 9,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 95%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante il pomeriggio, la situazione non subirà significative variazioni. La pioggia leggera persisterà, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le probabilità di precipitazioni continueranno a essere elevate. Anche la velocità del vento si manterrà bassa, con intensità che non supereranno i 7,8 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si presenteranno ancora una volta con cielo coperto e piogge intermittenti. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,5°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 92%. Le probabilità di pioggia rimarranno significative, rendendo consigliabile l’uso di un ombrello per chi dovrà uscire.

In conclusione, le previsioni meteo per Vigevano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con una possibile attenuazione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Mercoledì 23 Ottobre, è consigliabile prepararsi a una giornata umida e piovosa, con temperature fresche e un cielo prevalentemente coperto. La situazione meteo potrebbe stabilizzarsi nei giorni successivi, ma per ora è opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.1° perc. +16.1° Assenti 6.4 NE max 7.3 Grecale 90 % 1029 hPa 3 cielo coperto +15.9° perc. +15.9° prob. 19 % 5.3 NE max 6 Grecale 91 % 1029 hPa 6 pioggia leggera +15.3° perc. +15.3° 0.77 mm 3.2 SE max 4 Scirocco 95 % 1029 hPa 9 pioggia leggera +16.2° perc. +16.3° 0.21 mm 6.4 NE max 9.7 Grecale 92 % 1030 hPa 12 pioggia leggera +15.7° perc. +15.9° 0.64 mm 7.8 ENE max 16.7 Grecale 96 % 1030 hPa 15 cielo coperto +16° perc. +16.1° prob. 69 % 5.9 NE max 11.8 Grecale 93 % 1029 hPa 18 cielo coperto +15.7° perc. +15.7° prob. 61 % 7.1 NNE max 11.2 Grecale 92 % 1029 hPa 21 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° prob. 34 % 7.1 NE max 11.8 Grecale 92 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:55 e tramonta alle ore 18:21

