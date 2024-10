Previsioni Meteo Vigevano: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Sabato 19 Ottobre a Vigevano si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni del tempo indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con piogge che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando attorno ai 14-16°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza. I venti saranno leggeri, con raffiche che potranno raggiungere i 24,8 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione della percezione termica. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, ma non si registreranno eventi significativi.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15-16°C. A partire dalle 11:00, si inizieranno a registrare le prime piogge, inizialmente di intensità leggera, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,51 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un incremento dell’intensità delle piogge, che passeranno da moderate a forti. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 14-15°C, mentre l’umidità continuerà a rimanere alta, superando il 90%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 22 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca e umida.

La sera porterà con sé una persistenza delle piogge, che si manterranno leggere ma costanti. Le temperature non subiranno significative variazioni, rimanendo attorno ai 14°C. L’umidità si stabilizzerà intorno al 91-94%, e il cielo rimarrà coperto fino a notte inoltrata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vigevano nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori freschi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.5° perc. +14.5° prob. 49 % 2.9 NE max 3.7 Grecale 95 % 1017 hPa 3 cielo coperto +14.1° perc. +14° prob. 10 % 4.5 NO max 4.9 Maestrale 94 % 1016 hPa 6 cielo coperto +14° perc. +13.9° Assenti 4.1 NNO max 4.5 Maestrale 91 % 1016 hPa 9 cielo coperto +16.1° perc. +15.9° prob. 12 % 1.7 N max 2.6 Tramontana 80 % 1017 hPa 12 pioggia moderata +15.6° perc. +15.5° 1.54 mm 4.2 NNE max 6.7 Grecale 89 % 1018 hPa 15 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.83 mm 10.1 NNO max 21 Maestrale 92 % 1017 hPa 18 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.22 mm 8 NNO max 22.6 Maestrale 92 % 1019 hPa 21 pioggia leggera +14.7° perc. +14.6° 0.33 mm 6.2 ONO max 9.2 Maestrale 92 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:50 e tramonta alle ore 18:27

