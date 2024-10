Previsioni Meteo Vigevano: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Vigevano si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente piovose. Le previsioni meteo indicano un’alta copertura nuvolosa che si manterrà costante per tutta la giornata, con piogge che varieranno in intensità. Le temperature si attesteranno attorno ai 13°C, con valori percepiti leggermente inferiori. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si manterrà intorno ai 12,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 95%. I venti saranno deboli, con velocità di circa 3,8 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo prevedono un’intensificazione delle precipitazioni, con pioggia moderata che accompagnerà la giornata. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 13,1°C alle 09:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 8,9 km/h, e le raffiche potranno toccare i 26 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 98%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con forti piogge attese tra le 12:00 e le 14:00. La temperatura massima si stabilizzerà attorno ai 13,9°C, mentre le precipitazioni raggiungeranno il picco con valori di 7,73 mm. I venti si manterranno moderati, con velocità che varieranno tra 4,3 km/h e 8,4 km/h.

La sera porterà un lieve miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni che si trasformeranno in pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,5°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 96%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a circa 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Vigevano nei prossimi giorni indicano un miglioramento parziale, con una possibile attenuazione delle piogge. Tuttavia, l’umidità e le temperature fresche continueranno a caratterizzare il clima locale. Gli amanti della pioggia troveranno soddisfazione in queste condizioni, mentre chi desidera un clima più secco dovrà attendere ulteriori aggiornamenti.

