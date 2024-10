Previsioni Meteo Vigevano: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Vigevano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con una predominanza di nuvolosità e piogge. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La mattina sarà segnata da piogge moderate, che continueranno a influenzare il clima fino a metà giornata. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 14,9°C e i 15,2°C, accompagnate da venti moderati provenienti da est-nord-est.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura di 16,2°C e una leggera brezza che soffierà a circa 10,4 km/h. Con l’avanzare delle ore, le condizioni non miglioreranno, e già dalle prime luci dell’alba si registreranno piogge leggere, con un incremento dell’intensità della pioggia che si manifesterà nel corso della mattina. Le temperature percepite rimarranno pressoché costanti, mentre l’umidità si attesterà attorno all’89%.

Durante la mattina, tra le 08:00 e le 12:00, le previsioni del tempo evidenzieranno piogge moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 3,58 mm. Le temperature si manterranno sui 15°C, mentre i venti si intensificheranno, raggiungendo punte di 35,8 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 95%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un graduale miglioramento, con la pioggia che tenderà a diminuire, lasciando spazio a momenti di cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,5°C, mentre i venti continueranno a soffiare con intensità moderata. Nonostante la diminuzione delle precipitazioni, la probabilità di pioggia rimarrà presente, con valori attorno al 77%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, ma senza significative precipitazioni. Le temperature si manterranno sui 15°C, con venti che si faranno più leggeri. Le ultime ore della giornata potrebbero vedere un ritorno di piogge leggere, con accumuli minimi.

In conclusione, le previsioni meteo per Vigevano nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori freschi. Giovedì e venerdì potrebbero presentarsi con condizioni simili, mentre nel weekend si prevede un possibile miglioramento, con schiarite e temperature in aumento. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il clima autunnale continuerà a dominare la scena.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.1° perc. +16° Assenti 9 NE max 18.3 Grecale 89 % 1021 hPa 4 pioggia leggera +15.7° perc. +15.6° 0.17 mm 10.5 ENE max 21.7 Grecale 88 % 1020 hPa 7 pioggia moderata +15.2° perc. +15.2° 2.09 mm 12.3 NE max 27.8 Grecale 94 % 1020 hPa 10 pioggia moderata +14.9° perc. +15° 2.43 mm 18.8 NE max 35.8 Grecale 96 % 1020 hPa 13 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.72 mm 16.6 ENE max 36.7 Grecale 94 % 1019 hPa 16 cielo coperto +15.4° perc. +15.4° prob. 77 % 12.2 ENE max 27.9 Grecale 93 % 1019 hPa 19 cielo coperto +15.2° perc. +15.2° prob. 35 % 11.7 ENE max 27.1 Grecale 93 % 1020 hPa 22 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.35 mm 9.8 ENE max 22 Grecale 96 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:32

