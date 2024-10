Previsioni Meteo Vigevano: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Vigevano si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno per tutto il giorno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La temperatura minima si attesterà intorno ai 9,4°C nelle prime ore della notte, mentre il picco massimo raggiungerà i 17,4°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 47% e il 93%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che scenderanno gradualmente. A partire dalle 06:00, il sole inizierà a sorgere e le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 12,4°C entro le 08:00. La mattina si prospetta quindi molto soleggiata, con un cielo limpido e una copertura nuvolosa ridotta al minimo, attorno al 7%.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, stabilizzandosi intorno ai 17,4°C. Il vento sarà debole, proveniente principalmente da sud-sud est, con intensità che non supererà i 3,4 km/h. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un clima piacevole, ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare nuovamente, portandosi intorno ai 12,1°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vigevano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati, poiché eventuali cambiamenti potrebbero influenzare le condizioni meteorologiche. In generale, si prevede un inizio di settimana all’insegna della stabilità e del bel tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +10.4° perc. +9.9° Assenti 6.7 NE max 7.8 Grecale 92 % 1014 hPa 4 cielo sereno +9.7° perc. +9.7° Assenti 2.8 ENE max 4.2 Grecale 89 % 1014 hPa 7 cielo sereno +11° perc. +10.2° Assenti 3.2 NO max 4.2 Maestrale 81 % 1015 hPa 10 cielo sereno +15.1° perc. +14.2° Assenti 1.7 N max 3.4 Tramontana 59 % 1015 hPa 13 cielo sereno +17.4° perc. +16.4° Assenti 2.8 SSO max 2.1 Libeccio 48 % 1013 hPa 16 cielo sereno +16.5° perc. +15.6° Assenti 3.4 SSE max 3.3 Scirocco 56 % 1013 hPa 19 cielo sereno +13.4° perc. +12.6° Assenti 4.2 ESE max 4.8 Scirocco 69 % 1014 hPa 22 cielo sereno +12.1° perc. +11.5° Assenti 5.3 ENE max 5.5 Grecale 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:52

