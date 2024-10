Previsioni Meteo Vignola: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Vignola si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 19,6°C durante la mattina. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6,3 km/h, e l’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando intorno all’85%.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che scenderà fino a 11,1°C. La copertura nuvolosa sarà in diminuzione, ma l’umidità rimarrà alta, intorno all’84%. La mattina inizierà con cielo coperto, e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19°C entro le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà debole, con direzione prevalentemente da Est-Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 14,7°C. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 78%. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12,5°C, con nubi sparse che inizieranno a sostituire il cielo completamente coperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vignola indicano una giornata caratterizzata da un clima mite ma nuvoloso, con temperature che si manterranno sopra i 10°C. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile abbassamento della copertura nuvolosa e un incremento delle temperature, rendendo il clima più favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.6° perc. +11° Assenti 5.3 ENE max 4.6 Grecale 86 % 1026 hPa 4 nubi sparse +11.1° perc. +10.5° Assenti 6.1 ENE max 5.1 Grecale 84 % 1025 hPa 7 cielo coperto +13.4° perc. +12.8° Assenti 5.4 ENE max 5.8 Grecale 77 % 1026 hPa 10 cielo coperto +19° perc. +18.4° Assenti 2.1 SO max 2.7 Libeccio 56 % 1025 hPa 13 cielo coperto +19.4° perc. +18.8° Assenti 4.2 OSO max 3.3 Libeccio 53 % 1024 hPa 16 cielo coperto +14.7° perc. +14.2° prob. 4 % 2.1 ONO max 2.8 Maestrale 78 % 1024 hPa 19 nubi sparse +13° perc. +12.6° Assenti 3.7 NE max 3.7 Grecale 85 % 1025 hPa 22 nubi sparse +12.3° perc. +11.8° Assenti 5.3 ENE max 4.8 Grecale 86 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 17:03

