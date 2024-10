Previsioni Meteo Vignola: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Vignola si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno relativamente miti, con valori che oscilleranno tra i 14,6°C e i 20,9°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nel pomeriggio e in serata, con un aumento della probabilità di pioggia. I venti saranno generalmente deboli, provenienti principalmente da direzioni meridionali.

Durante la notte, Vignola avrà un cielo sereno fino alle prime ore del mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando da un 5% a circa il 29% entro le 06:00. La mattina si presenterà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 20,9°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, mentre i venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 1,1 km/h e i 5,6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 13:00. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 20,5°C alle 13:00 e scendendo fino a 15,2°C entro le 18:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 94%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,82 mm. L’umidità salirà ulteriormente, toccando il 95%.

La sera porterà un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14,6°C. Le piogge continueranno, sebbene con intensità minore, e la probabilità di precipitazioni rimarrà attorno all’11%. I venti si manterranno deboli, con velocità che non supereranno i 5,8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Vignola nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Mercoledì e giovedì si prevede un netto miglioramento, con temperature che potrebbero superare i 22°C e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.6° perc. +13.3° Assenti 5.5 ENE max 4.8 Grecale 88 % 1028 hPa 3 nubi sparse +13.3° perc. +13° prob. 1 % 5.9 ENE max 5.1 Grecale 88 % 1027 hPa 6 nubi sparse +13.4° perc. +13.1° prob. 1 % 5.6 ENE max 4.9 Grecale 88 % 1027 hPa 9 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° prob. 1 % 1.1 SSE max 2.9 Scirocco 69 % 1027 hPa 12 nubi sparse +20.9° perc. +20.7° Assenti 4 SO max 5 Libeccio 63 % 1026 hPa 15 pioggia leggera +18° perc. +18.1° 0.66 mm 4.8 SO max 6.1 Libeccio 85 % 1027 hPa 18 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.56 mm 1.7 SSO max 2.2 Libeccio 95 % 1028 hPa 21 cielo coperto +14.9° perc. +14.9° prob. 17 % 4.2 NE max 3.9 Grecale 94 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:11

