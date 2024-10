Previsioni Meteo Vignola: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vignola di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante, ma verso sera si assisterà a un parziale diradamento delle nubi.

Nella notte, Vignola si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, intorno ai 13°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1026 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto e si registreranno temperature in aumento, raggiungendo i 14,9°C alle 07:00 e i 17,4°C entro le 09:00. La pioggia leggera inizierà a cadere intorno alle 10:00, con accumuli che si manterranno contenuti. L’umidità continuerà a oscillare attorno al 75-79%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente.

Nel pomeriggio, la pioggia persisterà, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. Le precipitazioni saranno di intensità leggera, con accumuli che non supereranno i 0,64 mm. La copertura nuvolosa rimarrà totale, ma si registrerà un calo della temperatura verso le 15:00, quando si scenderà a 17,7°C. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 50%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con un passaggio a nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta. La probabilità di pioggia si ridurrà drasticamente, portando a una serata più tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vignola nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale. Dopo una giornata di pioggia, ci si aspetta un weekend con condizioni più stabili e temperature in aumento. La copertura nuvolosa si ridurrà, permettendo a Vignola di godere di momenti di sole e temperature più miti. Gli amanti del bel tempo potranno finalmente approfittare di un clima più favorevole nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Vignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.2° perc. +13° prob. 26 % 1.6 E max 2.4 Levante 89 % 1026 hPa 3 cielo coperto +13.7° perc. +13.4° prob. 3 % 4.4 ENE max 3.7 Grecale 87 % 1024 hPa 6 cielo coperto +13.8° perc. +13.5° Assenti 3.1 E max 3.3 Levante 84 % 1024 hPa 9 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° prob. 3 % 2.6 SO max 2.9 Libeccio 75 % 1024 hPa 12 pioggia leggera +18.2° perc. +18.1° 0.64 mm 4.2 OSO max 4.5 Libeccio 76 % 1023 hPa 15 cielo coperto +17.7° perc. +17.7° prob. 50 % 3.5 SSO max 3.7 Libeccio 82 % 1022 hPa 18 nubi sparse +13.8° perc. +13.6° prob. 43 % 4.8 ESE max 4.6 Scirocco 91 % 1023 hPa 21 poche nuvole +13.1° perc. +12.8° prob. 4 % 4.9 ESE max 4.8 Scirocco 90 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 17:07

