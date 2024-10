Previsioni Meteo Villaricca: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Villaricca indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con un cielo sereno che favorirà un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature in lieve calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Villaricca registrerà un cielo con nubi sparse e una temperatura di +18,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 46%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Man mano che si avanza verso le prime ore del giorno, il cielo si presenterà completamente coperto fino alle 05:00, con temperature che scenderanno leggermente fino a +17,9°C. L’umidità si manterrà attorno al 73%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a schiarirsi, con temperature che saliranno fino a raggiungere +21,9°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente, passando dal 91% al 5%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 2,1 km/h e 13,2 km/h, favorendo una sensazione di benessere. L’umidità scenderà al 44%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che passerà da sereno a nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, con un picco di +21,8°C alle 13:00. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 49%. Non si prevedono precipitazioni, e i venti continueranno a essere leggeri, rendendo la giornata piacevole.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a +19°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% alle 19:00, mantenendo un’atmosfera umida con un’umidità attorno al 61%. I venti si faranno più deboli, con velocità che varieranno tra 4,5 km/h e 7,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Villaricca indicano una giornata di Domenica 13 Ottobre con un inizio promettente e un pomeriggio nuvoloso, ma senza piogge. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le serate potrebbero risultare fresche e piacevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.4° perc. +18.2° Assenti 3 NO max 3.9 Maestrale 70 % 1019 hPa 3 cielo coperto +18° perc. +17.7° Assenti 0.9 NO max 3.1 Maestrale 72 % 1018 hPa 6 cielo coperto +18.1° perc. +17.8° Assenti 2.1 OSO max 6 Libeccio 71 % 1019 hPa 9 cielo sereno +20.8° perc. +20.2° Assenti 8.5 OSO max 11 Libeccio 51 % 1020 hPa 12 cielo sereno +21.9° perc. +21.2° Assenti 13.2 OSO max 14.3 Libeccio 44 % 1019 hPa 15 nubi sparse +21.2° perc. +20.7° Assenti 12.3 O max 12.9 Ponente 49 % 1018 hPa 18 nubi sparse +19.9° perc. +19.4° Assenti 7.7 ONO max 9.2 Maestrale 58 % 1019 hPa 21 cielo coperto +19.3° perc. +18.8° Assenti 4.5 NNO max 6.1 Maestrale 61 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:21

