Previsioni Meteo Villaricca: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Villaricca indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento con la presenza di nubi sparse. Nel pomeriggio, il sole dominerà il cielo, garantendo condizioni ideali per attività all’aperto. La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Villaricca registrerà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa +18,8°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 72%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 94% alle 01:00 e mantenendosi su valori simili fino alle 05:00. La temperatura percepita rimarrà attorno ai +18,4°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 63%.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che salirà fino a +20,2°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 41% alle 09:00. Le condizioni di vento saranno tranquille, con velocità che non supereranno i 9,6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 55% entro le 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con temperature che toccheranno un massimo di +22,2°C. Le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, attestandosi attorno al 5%. L’umidità si manterrà su valori contenuti, intorno al 49%.

La sera vedrà un ritorno delle nubi, con il cielo che diventerà coperto e una temperatura che scenderà a +19,7°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi al 60%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Villaricca indicano una giornata variabile, con un netto miglioramento nel pomeriggio. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare condizioni simili, con temperature gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Si consiglia di approfittare delle ore di sole per attività all’aperto, mentre la sera si potrà godere di un clima fresco e piacevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Villaricca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.8° perc. +18.4° Assenti 3.4 OSO max 7.2 Libeccio 62 % 1016 hPa 3 cielo coperto +18.6° perc. +18.2° Assenti 3.3 O max 6.5 Ponente 63 % 1015 hPa 6 nubi sparse +18.6° perc. +18.1° Assenti 0.9 N max 2.4 Tramontana 64 % 1016 hPa 9 nubi sparse +20.9° perc. +20.5° Assenti 5.3 SO max 6.2 Libeccio 55 % 1018 hPa 12 nubi sparse +22.2° perc. +21.7° Assenti 9.6 SO max 9.1 Libeccio 49 % 1017 hPa 15 cielo sereno +21.9° perc. +21.4° Assenti 7.7 SO max 7 Libeccio 50 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.5° perc. +20° Assenti 3 OSO max 5 Libeccio 55 % 1018 hPa 21 cielo coperto +19.9° perc. +19.4° Assenti 2.8 ENE max 4.6 Grecale 58 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:30

