Previsioni Meteo Villaricca: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre, Villaricca si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con l’arrivo di piogge leggere nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 24°C durante le ore centrali della giornata, con un calo previsto nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% in serata, mentre le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, soprattutto tra le 14:00 e le 17:00.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La brezza leggera accompagnerà la notte, con una velocità del vento che varierà tra i 4,1 km/h e i 7,3 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 73% e il 76%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, passando da nubi sparse a cielo coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 23,6°C entro le 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 5 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno al 58%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 14:00. Le temperature scenderanno fino a 20,6°C entro le 17:00, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 96%. Le precipitazioni saranno accompagnate da una brezza leggera, con raffiche di vento che potranno arrivare fino a 15,9 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando a toccare il 75%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La probabilità di pioggia diminuirà, ma l’umidità resterà alta, intorno al 79%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Villaricca nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Domani, ci si aspetta un miglioramento temporaneo, ma le condizioni meteo potrebbero tornare a deteriorarsi nei giorni successivi. È consigliabile prepararsi a un clima variabile e portare con sé un ombrello, soprattutto per il pomeriggio di Martedì.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Villaricca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.4° perc. +20.4° prob. 15 % 6.4 NE max 7.3 Grecale 73 % 1026 hPa 3 nubi sparse +19.8° perc. +19.7° prob. 14 % 6.8 NE max 7.7 Grecale 75 % 1026 hPa 6 nubi sparse +19.4° perc. +19.4° prob. 14 % 5.9 ENE max 7.9 Grecale 77 % 1026 hPa 9 cielo coperto +22° perc. +22° prob. 3 % 5.1 ENE max 6.1 Grecale 65 % 1026 hPa 12 nubi sparse +24° perc. +24° prob. 18 % 4.7 SO max 4.9 Libeccio 57 % 1026 hPa 15 pioggia leggera +21.3° perc. +21.4° 0.27 mm 10.2 SO max 11.9 Libeccio 73 % 1026 hPa 18 cielo coperto +20.6° perc. +20.7° prob. 76 % 5.3 ONO max 5.9 Maestrale 75 % 1027 hPa 21 cielo coperto +20.2° perc. +20.3° prob. 8 % 7 NE max 9.1 Grecale 77 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.