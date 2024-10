Previsioni Meteo Villaricca: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Villaricca indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 24°C nel pomeriggio, mentre le condizioni di umidità rimarranno elevate, oscillando tra il 54% e il 75%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e nord-est, con velocità che non supereranno i 11 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si evolverà rapidamente verso un cielo coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicinerà all’alba. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 75%, e le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno il 15%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a toccare i 23°C intorno alle 10:00. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 60%. I venti saranno deboli, con una velocità che varierà tra i 10 e i 12 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto con occasionali schiarite. Le temperature raggiungeranno il picco di 24°C intorno alle 12:00 e 13:00, per poi scendere leggermente nel tardo pomeriggio. L’umidità si manterrà attorno al 54%, mentre i venti continueranno a essere leggeri, con intensità che non supererà i 6 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Il cielo rimarrà coperto, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 90%. L’umidità salirà nuovamente, raggiungendo il 71%. Anche in questa fase della giornata, le probabilità di pioggia rimarranno basse.

In conclusione, le previsioni del tempo per Villaricca nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature miti. Martedì e Mercoledì si prevede un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite e temperature che potrebbero salire ulteriormente. Tuttavia, l’umidità rimarrà alta, suggerendo che le condizioni di instabilità potrebbero persistere.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Villaricca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.5° perc. +19.5° prob. 15 % 11.1 NE max 20.8 Grecale 75 % 1023 hPa 3 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° prob. 9 % 13.1 NE max 24.5 Grecale 74 % 1023 hPa 6 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° prob. 3 % 10.6 NE max 20.5 Grecale 73 % 1024 hPa 9 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° Assenti 11.8 ENE max 14.9 Grecale 62 % 1025 hPa 12 cielo coperto +24.2° perc. +24.1° Assenti 7 E max 11.3 Levante 55 % 1024 hPa 15 nubi sparse +23.7° perc. +23.6° Assenti 5.4 ESE max 11.3 Scirocco 57 % 1024 hPa 18 nubi sparse +21.9° perc. +21.9° prob. 3 % 3.9 ESE max 7 Scirocco 66 % 1025 hPa 21 cielo coperto +21.1° perc. +21° Assenti 4.2 ENE max 7.1 Grecale 69 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.