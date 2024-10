Previsioni Meteo Villaricca: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Villaricca nel corso di Sabato 19 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con precipitazioni che si intensificheranno durante la mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +17,7°C e +19,2°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’83-92%. I venti saranno moderati, con velocità che varieranno tra 4,6 km/h e 17,8 km/h, provenienti principalmente da direzioni settentrionali e occidentali.

Durante la notte, Villaricca sperimenterà piogge moderate, con una temperatura che si aggirerà intorno ai +19,2°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’86%. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare a 6,77 mm entro le prime ore del mattino.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere caratterizzato da piogge, che si presenteranno inizialmente leggere e poi moderate. Le temperature scenderanno leggermente, con valori che toccheranno i +17,7°C. La velocità del vento si attesterà tra 3,7 km/h e 10,2 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente nord-occidentale. Le precipitazioni si accumuleranno ulteriormente, con punte di 4,46 mm attese entro le ore centrali della mattinata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con un graduale allentamento delle piogge. Si passerà a un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +18,6°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’80-83%, mentre le probabilità di pioggia diminuiranno. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci, con accumuli di pioggia che si attesteranno intorno a 1,89 mm.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai +18°C. Le precipitazioni saranno assenti, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno all’81-83%. I venti si presenteranno leggeri, con velocità che varieranno tra 4,6 km/h e 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Villaricca indicano un Sabato 19 Ottobre caratterizzato da piogge persistenti, soprattutto nelle prime ore del giorno, seguite da un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un’ulteriore stabilizzazione del meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento, rendendo le condizioni più favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Villaricca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +19.2° perc. +19.4° 1.78 mm 14.7 SO max 22.4 Libeccio 86 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +18.2° perc. +18.4° 1.07 mm 5.5 NNO max 7.8 Maestrale 89 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +18.5° perc. +18.7° 0.16 mm 3.7 N max 5 Tramontana 86 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +18.5° perc. +18.6° 0.82 mm 7.9 NO max 12 Maestrale 86 % 1013 hPa 12 forte pioggia +17.7° perc. +18° 5.42 mm 6 SO max 10.9 Libeccio 92 % 1012 hPa 15 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° prob. 75 % 1 NNE max 3.9 Grecale 80 % 1013 hPa 18 cielo coperto +18.1° perc. +18.1° prob. 71 % 6 NNE max 7.1 Grecale 83 % 1014 hPa 21 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° prob. 6 % 5.3 NNE max 5.9 Grecale 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:12

