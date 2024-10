Previsioni Meteo Villaricca: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Villaricca di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, ma le precipitazioni saranno un elemento costante, con piogge che si intensificheranno durante la mattina e si protrarranno fino a sera. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto umida e pesante.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La mattina si aprirà con piogge forti, con accumuli significativi che potrebbero raggiungere i 4,21mm già dalle prime ore. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi attorno ai 18-20°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud-est, con raffiche che potranno raggiungere i 19,8km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento. Le piogge continueranno a cadere, anche se con intensità leggermente ridotta rispetto alla mattina. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21-22°C, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno al 70-75%. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che non offrirà spazi di sereno.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 20°C. Le piogge, sebbene più leggere, continueranno a cadere, con accumuli che si aggireranno intorno ai 1,55mm. La situazione meteo rimarrà instabile, con venti che si manterranno moderati.

In conclusione, le previsioni meteo per Villaricca di Venerdì 18 Ottobre evidenziano una giornata di maltempo persistente, con piogge che accompagneranno gli abitanti per gran parte della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un abbassamento delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Villaricca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22° perc. +21.9° Assenti 3.3 SSE max 12.9 Scirocco 61 % 1019 hPa 3 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° prob. 41 % 8.1 SE max 14.9 Scirocco 64 % 1017 hPa 6 forte pioggia +18.4° perc. +18.6° 4.21 mm 6.9 N max 13.4 Tramontana 88 % 1018 hPa 9 pioggia leggera +20.1° perc. +20.2° 0.21 mm 10.7 SE max 17.9 Scirocco 79 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +21.9° perc. +22° 0.7 mm 14.2 SSE max 21 Scirocco 69 % 1017 hPa 15 cielo coperto +21.7° perc. +21.8° prob. 1 % 13.4 SSE max 17.4 Scirocco 74 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +21° perc. +21.2° 0.19 mm 7.7 SE max 11.9 Scirocco 78 % 1015 hPa 21 pioggia moderata +20.5° perc. +20.7° 1.55 mm 9.7 S max 17 Ostro 79 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:14

