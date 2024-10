Previsioni Meteo Vimercate: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vimercate di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando attorno ai 15°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90%. La direzione del vento sarà prevalentemente da est, con intensità che varierà da leggera a moderata.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La probabilità di precipitazioni sarà significativa, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 1,1 km/h e 1,4 km/h.

Durante la mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà intorno al 96%. Anche la velocità del vento si manterrà bassa, con valori che non supereranno i 4 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, ma le piogge non si interromperanno del tutto. Le temperature potrebbero scendere leggermente, arrivando a 14,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e il vento continuerà a soffiare da est con intensità moderata. La probabilità di pioggia rimarrà presente, sebbene con valori in diminuzione.

La sera porterà un ritorno delle piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,7°C. Il cielo rimarrà coperto, e la probabilità di precipitazioni sarà ancora significativa. La velocità del vento si manterrà su valori leggeri, contribuendo a un’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vimercate nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili, con possibili schiarite e un graduale abbassamento delle temperature. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, poiché la situazione potrebbe evolvere con l’avvicinarsi del weekend.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Vimercate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15° perc. +15.1° prob. 54 % 1.1 E max 4.1 Levante 96 % 1028 hPa 3 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.18 mm 1.1 ENE max 3.1 Grecale 95 % 1027 hPa 6 pioggia leggera +14.7° perc. +14.8° 0.23 mm 3.1 SE max 5.8 Scirocco 97 % 1027 hPa 9 pioggia leggera +15.3° perc. +15.3° 0.21 mm 4 ESE max 9.4 Scirocco 93 % 1028 hPa 12 pioggia leggera +15.9° perc. +15.9° 0.28 mm 4.5 SE max 11.1 Scirocco 89 % 1027 hPa 15 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.13 mm 3.8 E max 11.8 Levante 93 % 1026 hPa 18 cielo coperto +14.9° perc. +14.9° prob. 53 % 5.3 E max 13.8 Levante 94 % 1027 hPa 21 cielo coperto +14.7° perc. +14.7° prob. 35 % 5.1 E max 12.8 Levante 94 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:17

