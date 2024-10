Previsioni Meteo Vimercate: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Vimercate si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvole, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. Con l’avanzare della mattinata, le nuvole continueranno a dominare il panorama, ma si registreranno anche lievi miglioramenti nel pomeriggio, quando si prevede una parziale schiarita.

Nel dettaglio, durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Vimercate avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 14,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 66%, con un’umidità elevata che si aggirerà attorno al 91%. La velocità del vento sarà debole, proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che non supereranno i 4,4 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà completamente coperto. Le temperature si manterranno tra i 13°C e i 15,4°C, con un’umidità che scenderà leggermente, ma rimarrà comunque alta, intorno all’85%. Anche la velocità del vento rimarrà bassa, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento parziale delle condizioni meteo. Le nuvole cominceranno a diradarsi, portando a un cielo con nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 19,1°C, con una sensazione di caldo leggermente inferiore. L’umidità continuerà a scendere, attestandosi attorno al 67%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 3,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà con poche nuvole, e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 85%. La velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente da Nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Vimercate indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature miti e una leggera diminuzione dell’umidità nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle schiarite e temperature che potrebbero continuare a salire. Gli amanti del sole potrebbero quindi trovare occasioni favorevoli per godere di un clima più sereno nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Vimercate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.1° perc. +13.9° Assenti 2.6 NO max 4.1 Maestrale 90 % 1026 hPa 4 cielo coperto +13.8° perc. +13.5° Assenti 2.8 NO max 3.7 Maestrale 88 % 1026 hPa 7 cielo coperto +14.2° perc. +14° Assenti 2.1 NNO max 3 Maestrale 85 % 1027 hPa 10 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° Assenti 3 SO max 2.9 Libeccio 72 % 1027 hPa 13 cielo coperto +19.1° perc. +18.8° Assenti 3.1 SO max 2.2 Libeccio 67 % 1025 hPa 16 nubi sparse +17.3° perc. +17° Assenti 3.6 SO max 3.7 Libeccio 76 % 1024 hPa 19 poche nuvole +15.8° perc. +15.6° Assenti 2.6 N max 2.8 Tramontana 83 % 1025 hPa 22 poche nuvole +15° perc. +14.8° Assenti 3.3 NNE max 3.2 Grecale 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:11

