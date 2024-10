Previsioni Meteo Vimercate: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vimercate di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando tra +9,8°C e +13,5°C. La copertura nuvolosa sarà costante, con cieli prevalentemente coperti e qualche schiarita nel corso della serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,6 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa totale al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 92%, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 5 km/h.

Nella mattina, il tempo continuerà a essere instabile, con pioggia leggera che si manifesterà fino a metà mattinata. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i +13,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di precipitazioni si manterrà alta. L’umidità si attesterà attorno all’80-90%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con la pioggia che potrebbe attenuarsi, ma le nuvole continueranno a dominare il cielo. Le temperature scenderanno leggermente, con valori che si aggireranno attorno ai +12°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 8 km/h, ma senza raffiche significative. La probabilità di pioggia diminuirà, ma rimarrà presente.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con la possibilità di schiarite e l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a +9,8°C. L’umidità si manterrà alta, ma la probabilità di precipitazioni sarà assente. Il vento si calmerà, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vimercate nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile passaggio a cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, per Venerdì 4 Ottobre, si consiglia di prepararsi a una giornata umida e piovosa, con temperature fresche e una costante copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Vimercate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12° perc. +11.6° 0.55 mm 4.2 NO max 9.9 Maestrale 91 % 1005 hPa 4 pioggia leggera +11.3° perc. +10.9° 0.33 mm 4.5 E max 7.9 Levante 92 % 1006 hPa 7 cielo coperto +11.9° perc. +11.4° prob. 50 % 1.1 SE max 3.4 Scirocco 89 % 1008 hPa 10 pioggia leggera +13.4° perc. +12.9° 0.12 mm 5.8 SSE max 5.4 Scirocco 80 % 1009 hPa 13 pioggia leggera +13.2° perc. +12.6° 0.17 mm 7.6 SE max 7.9 Scirocco 81 % 1009 hPa 16 cielo coperto +12.1° perc. +11.7° prob. 18 % 6.6 SE max 9 Scirocco 87 % 1010 hPa 19 cielo coperto +11.2° perc. +10.8° Assenti 1.6 E max 3.1 Levante 91 % 1012 hPa 22 nubi sparse +10.1° perc. +9.4° Assenti 3.2 NNE max 3.8 Grecale 87 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:51

