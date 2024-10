Previsioni Meteo Vimercate: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Vimercate indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni meteo si presenteranno stabili, senza precipitazioni significative, e con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 67% al 82%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord-Nord Est, con velocità comprese tra 3,5 km/h e 4,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, si assisterà a un lieve miglioramento delle condizioni, con temperature che saliranno fino a 19°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando da 38% a 25%, e i venti continueranno a soffiare debolmente. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 70%. Questo permetterà di godere di qualche raggio di sole, soprattutto nelle ore centrali della mattina.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 19,5°C, mantenendosi stabili intorno ai 18°C. La nuvolosità aumenterà nuovamente, con valori che toccheranno il 59%. I venti si faranno sentire con una leggera brezza, ma non ci saranno precipitazioni. L’umidità si stabilizzerà attorno al 70%, rendendo l’aria leggermente più fresca.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con venti molto leggeri e un’umidità che rimarrà elevata, attorno all’85%. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni meteo rimarranno stabili fino a notte fonda.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vimercate nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una nuvolosità variabile. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo possibile una settimana tranquilla dal punto di vista climatico. Si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni possono variare nel corso della settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.8° perc. +14.7° Assenti 4.7 NNE max 4.7 Grecale 89 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.2° perc. +14° Assenti 3.6 NE max 3.7 Grecale 89 % 1027 hPa 6 nubi sparse +13.9° perc. +13.7° Assenti 4.8 NNE max 4.7 Grecale 90 % 1028 hPa 9 nubi sparse +17.7° perc. +17.5° Assenti 1.1 E max 3 Levante 77 % 1029 hPa 12 nubi sparse +19.5° perc. +19.4° Assenti 5.4 SSE max 4.8 Scirocco 70 % 1028 hPa 15 nubi sparse +18.7° perc. +18.6° Assenti 4.9 SSE max 5.6 Scirocco 74 % 1027 hPa 18 nubi sparse +16.4° perc. +16.3° Assenti 1.6 ENE max 2.6 Grecale 86 % 1028 hPa 21 nubi sparse +16.3° perc. +16.2° Assenti 2 NNE max 2.3 Grecale 85 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:51 e tramonta alle ore 18:21

