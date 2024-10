Previsioni Meteo Viterbo: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, Viterbo si troverà a fronteggiare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole nelle ore successive. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’86%. La mattina porterà un miglioramento, con cieli sereni e temperature in aumento fino a raggiungere i 19,9°C. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo una temperatura massima di circa 22,9°C. La sera si presenterà nuovamente con cieli coperti e temperature in calo, che scenderanno fino a 14,4°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Viterbo avrà un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 96% e una temperatura di 12,8°C. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 3,2 km/h, proveniente da Est-Nord Est. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, passando a nubi sparse e temperature che scenderanno leggermente fino a 12,1°C alle 03:00.

La mattina si presenterà con cieli sereni, a partire dalle 07:00, con una temperatura che raggiungerà i 15,1°C. Questo trend di bel tempo continuerà fino a metà mattina, quando si registreranno temperature di circa 19,9°C alle 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 21%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 22,9°C alle 12:00, per poi scendere a 21,2°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,5 km/h.

La sera si presenterà con cieli coperti, con temperature che scenderanno progressivamente fino a 14,4°C alle 23:00. L’umidità rimarrà alta, attorno all’86%, e la velocità del vento sarà moderata, intorno ai 3,3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Viterbo indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un’ulteriore instabilità, con possibilità di piogge e temperature in calo. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata di Lunedì, prima che il cielo si copra nuovamente.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.8° perc. +12.4° Assenti 3.2 ENE max 3.1 Grecale 86 % 1021 hPa 3 nubi sparse +12.1° perc. +11.6° Assenti 2.7 NE max 3 Grecale 85 % 1020 hPa 6 nubi sparse +12.4° perc. +11.9° Assenti 3.8 NE max 3.9 Grecale 82 % 1020 hPa 9 poche nuvole +19.9° perc. +19.4° Assenti 1.6 NO max 2.5 Maestrale 54 % 1020 hPa 12 nubi sparse +22.9° perc. +22.5° Assenti 4.4 OSO max 5.9 Libeccio 48 % 1019 hPa 15 nubi sparse +21.2° perc. +20.9° Assenti 7.5 OSO max 7.7 Libeccio 57 % 1018 hPa 18 nubi sparse +15.6° perc. +15.4° Assenti 4 O max 4.2 Ponente 84 % 1019 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.5° Assenti 1.4 N max 2 Tramontana 86 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:26

