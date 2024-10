Previsioni Meteo Viterbo: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Viterbo indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà gradualmente in un pomeriggio nuvoloso e una sera coperta. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una massima che raggiungerà i 19,5°C nel primo pomeriggio. La presenza di nuvole sparse sarà un elemento distintivo della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso delle ore.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 10,9°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 10,4°C, e il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di circa 4,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 93%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a 19,1°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 42% di nuvolosità. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che varieranno tra 2,7 km/h e 5,9 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 53%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà notevolmente. Le nuvole si faranno più dense, portando a una copertura nuvolosa che arriverà fino all’84%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest, con intensità che potrà raggiungere i 9,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 49%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 97%. Le temperature scenderanno fino a 14,4°C, e la temperatura percepita sarà di circa 14°C. Il vento si attenuerà ulteriormente, con velocità che varieranno tra 2,8 km/h e 4,6 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno al 79%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 6 Ottobre a Viterbo suggeriscono una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera nuvolosi. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +10.9° perc. +10.4° prob. 1 % 4.6 NNE max 4.9 Grecale 93 % 1013 hPa 3 cielo sereno +10.2° perc. +9.7° Assenti 4.4 NNE max 4.9 Grecale 94 % 1013 hPa 6 cielo sereno +10.6° perc. +10.2° Assenti 4.1 NNE max 4.6 Grecale 92 % 1014 hPa 9 nubi sparse +16.9° perc. +16.4° Assenti 1 SE max 2.4 Scirocco 69 % 1014 hPa 12 nubi sparse +19.5° perc. +18.8° Assenti 5.9 OSO max 7.1 Libeccio 49 % 1013 hPa 15 nubi sparse +18° perc. +17.4° Assenti 9.2 OSO max 9 Libeccio 57 % 1013 hPa 18 cielo coperto +14.7° perc. +14.2° Assenti 4.1 OSO max 5.9 Libeccio 75 % 1014 hPa 21 cielo coperto +14.4° perc. +13.9° Assenti 3.5 S max 3.8 Ostro 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:39

