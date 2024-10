Previsioni Meteo Viterbo: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Viterbo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e una copertura nuvolosa predominante. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra 16,3°C e 17,3°C, con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 82%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4 km/h e 5,3 km/h, proveniente principalmente da est e sud-est.

Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a 24,5°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, la probabilità di pioggia sarà bassa, con valori che non supereranno il 5%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,2 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 16:00. Le temperature scenderanno gradualmente, toccando i 18,9°C alle 16:00. L’umidità aumenterà ulteriormente, superando il 80%, e le raffiche di vento potranno raggiungere i 24,1 km/h.

La sera porterà con sé un’intensificazione delle precipitazioni, con piogge moderate attese tra le 19:00 e le 20:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16,7°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 93%. Le condizioni di pioggia leggera continueranno fino a notte fonda, con una copertura nuvolosa totale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Viterbo nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede che le temperature rimarranno relativamente fresche, con valori che non supereranno i 24°C. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni a venire, mentre è consigliabile prepararsi a un clima variabile e umido.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.3° perc. +17° Assenti 4 ESE max 4.5 Scirocco 74 % 1020 hPa 3 pioggia leggera +16.3° perc. +16.1° 0.21 mm 5.1 ESE max 6.7 Scirocco 82 % 1020 hPa 6 nubi sparse +16.2° perc. +16° prob. 45 % 5.3 E max 5.4 Levante 81 % 1020 hPa 9 cielo coperto +22.2° perc. +21.9° Assenti 8.9 SSE max 18.7 Scirocco 56 % 1020 hPa 12 cielo coperto +24.4° perc. +24.2° Assenti 15.9 S max 23.9 Ostro 48 % 1019 hPa 15 cielo coperto +20.6° perc. +20.5° prob. 28 % 7.8 SSO max 18.5 Libeccio 71 % 1018 hPa 18 pioggia leggera +17.2° perc. +17.4° 0.73 mm 4.8 SSO max 9.5 Libeccio 90 % 1019 hPa 21 pioggia leggera +16.7° perc. +16.9° 0.2 mm 5.8 E max 12.7 Levante 94 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:21

