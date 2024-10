Previsioni Meteo Viterbo: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 8 Ottobre a Viterbo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori relativamente freschi, con un picco che si attesterà attorno ai 22,6°C nella mattina. I venti, prevalentemente provenienti da Sud e Sud Est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo raffiche significative nel pomeriggio.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con cielo coperto e una temperatura che si aggirerà intorno ai 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con un’umidità che si manterrà attorno al 92%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 6,9 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 21,1°C intorno alle 09:00. Tuttavia, le nubi sparse lasceranno spazio a piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà fino al 36%. I venti si intensificheranno, con velocità che potranno arrivare fino a 25,9 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Si prevede un’intensificazione delle piogge, che passeranno da moderate a forti, con accumuli che potranno superare i 7 mm. La temperatura scenderà a circa 17,9°C, mentre l’umidità raggiungerà il 95%. I venti continueranno a soffiare con forza, con raffiche che potranno toccare i 60 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15,1°C. Le piogge, sebbene più leggere, continueranno a cadere, mantenendo il cielo coperto. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 96%, e i venti si presenteranno con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Viterbo mostrano un miglioramento a partire da Mercoledì, con un graduale allentamento delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo di Martedì, poiché le piogge potrebbero causare disagi. Si raccomanda di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.5° perc. +14.4° Assenti 6.9 ESE max 12.1 Scirocco 92 % 1016 hPa 3 cielo coperto +14° perc. +13.8° Assenti 5.4 ESE max 9.3 Scirocco 89 % 1015 hPa 6 cielo coperto +14.6° perc. +14.4° prob. 11 % 8.5 ESE max 23.8 Scirocco 86 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +21.1° perc. +21° 0.11 mm 20.7 SSE max 44.1 Scirocco 65 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +19.4° perc. +19.5° 0.7 mm 27 SSE max 57.8 Scirocco 78 % 1010 hPa 15 pioggia moderata +18.2° perc. +18.6° 2.26 mm 21.8 S max 46.5 Ostro 96 % 1010 hPa 18 pioggia moderata +16.3° perc. +16.3° 1.95 mm 23 SSO max 48.1 Libeccio 89 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +14.7° perc. +14.7° 0.28 mm 14.4 SSE max 32.7 Scirocco 96 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:36

