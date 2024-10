Previsioni Meteo Viterbo: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Viterbo di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un aumento dell’umidità che contribuirà a creare un clima piuttosto umido. Le temperature percepite si attesteranno tra i 11,4°C e i 17,6°C, mentre le precipitazioni si presenteranno in forma di pioggia leggera e moderata nel corso della giornata.

Durante la notte, Viterbo avrà un cielo con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 13,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 5,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera, specialmente nelle prime ore del mattino.

Nella mattina, il tempo si presenterà instabile, con piogge che si intensificheranno. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17,6°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 47% e le precipitazioni si intensificheranno, con valori che potranno arrivare a 1,15 mm di pioggia. Il vento sarà sostenuto, con raffiche che potranno superare i 17 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, con intensità che varierà da leggera a moderata. Le temperature percepite scenderanno, attestandosi intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che raggiungeranno il 96%. Le precipitazioni continueranno a cadere, con accumuli che potranno arrivare a 1,08 mm.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. Le piogge si presenteranno ancora, sebbene con intensità minore, e la probabilità di precipitazioni rimarrà alta. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Viterbo nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica continuino, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Gli abitanti di Viterbo dovranno prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un clima fresco e umido, con temperature che non supereranno i 17°C e una costante presenza di nuvole e pioggia.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.2° perc. +13° prob. 21 % 3.7 SSE max 4.1 Scirocco 93 % 1004 hPa 3 nubi sparse +13.6° perc. +13.4° prob. 50 % 4.2 S max 5.4 Ostro 92 % 1004 hPa 6 pioggia leggera +13.2° perc. +13° 0.29 mm 6.4 E max 11.3 Levante 93 % 1005 hPa 9 pioggia leggera +17.2° perc. +16.9° 0.65 mm 11.8 SSE max 17.9 Scirocco 74 % 1006 hPa 12 pioggia moderata +16.8° perc. +16.5° 1.03 mm 12.7 SSO max 19.5 Libeccio 76 % 1006 hPa 15 pioggia leggera +14.6° perc. +14.2° 0.53 mm 14.8 S max 29.5 Ostro 80 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +13.4° perc. +13.1° 0.13 mm 8.7 SSE max 22.5 Scirocco 86 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +12.1° perc. +11.8° 0.26 mm 5.9 ESE max 7.3 Scirocco 93 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:42

