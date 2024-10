Previsioni Meteo Vittoria: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 1 Novembre, Vittoria si troverà a vivere condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni del tempo indicano un cielo sereno per l’intera giornata, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 22,6°C durante le ore centrali della giornata, mentre le minime notturne si aggireranno intorno ai 15,7°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 13,5 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 48% e il 86%.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Vittoria godrà di un cielo completamente sereno. Le temperature si manterranno stabili, con valori che varieranno da 16,5°C a 15,7°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente prevalentemente da Nord Est, con intensità che non supererà i 9,9 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’86%, ma non si registreranno precipitazioni.

La mattina si presenterà con un clima gradevole e un cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22°C intorno alle ore 10:00. La ventilazione rimarrà leggera, con una velocità di circa 3,5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 51%. Non si prevedono precipitazioni, garantendo così una mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a caratterizzare la giornata. Le temperature raggiungeranno il picco di 22,6°C alle ore 11:00 e si manterranno sopra i 20°C fino alle ore 16:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e la ventilazione sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 13,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 61%, rendendo l’atmosfera piacevole.

La sera si preannuncia altrettanto serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 16,4°C a mezzanotte. La ventilazione rimarrà leggera, e l’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno all’81%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, permettendo di godere di una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Vittoria indicano una giornata di Venerdì 1 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità delle condizioni meteorologiche, con cieli sereni e temperature simili. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per approfittare di questo bel tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Vittoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.2° perc. +16° Assenti 9.9 ENE max 10.6 Grecale 85 % 1023 hPa 5 cielo sereno +15.7° perc. +15.4° Assenti 9.4 ENE max 10.4 Grecale 79 % 1023 hPa 8 cielo sereno +19.7° perc. +19.3° Assenti 6 ENE max 8.5 Grecale 60 % 1024 hPa 11 cielo sereno +22.6° perc. +22.1° Assenti 3.5 SO max 8.2 Libeccio 48 % 1023 hPa 14 cielo sereno +21° perc. +20.7° Assenti 9.9 OSO max 12.6 Libeccio 57 % 1022 hPa 17 cielo sereno +18° perc. +17.8° Assenti 3.5 ENE max 6.7 Grecale 76 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17° perc. +16.8° Assenti 8.9 NE max 9.6 Grecale 79 % 1023 hPa 23 cielo sereno +16.4° perc. +16.2° Assenti 8.9 NE max 9 Grecale 83 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.