Previsioni Meteo Vittoria: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a Vittoria si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature gradevoli che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa, che si attesterà su valori minimi nel pomeriggio e in serata. La temperatura percepita sarà piacevole, con picchi che raggiungeranno i 22,6°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, rendendo l’atmosfera complessivamente confortevole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con un’umidità che si manterrà attorno al 72%. La brezza leggera proveniente da est-nord-est accompagnerà le ore notturne, rendendo l’aria fresca ma non fredda.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 45% entro le 10:00. La ventilazione rimarrà debole, favorendo una sensazione di calore piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con un passaggio a condizioni di cielo sereno. Le temperature toccheranno il picco massimo di 22,6°C intorno a mezzogiorno, per poi scendere gradualmente nel tardo pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori moderati, mentre la brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e gradevole.

La sera porterà con sé un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. L’umidità rimarrà stabile attorno al 72%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. La ventilazione sarà debole, contribuendo a mantenere un’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vittoria nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e un cielo prevalentemente sereno. Questo trend di bel tempo continuerà anche nei giorni successivi, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno in queste giornate un’ottima occasione per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Vittoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +16.3° perc. +15.8° Assenti 8.3 ENE max 8.1 Grecale 69 % 1023 hPa 5 poche nuvole +16° perc. +15.2° Assenti 6.9 E max 6.9 Levante 63 % 1023 hPa 8 nubi sparse +19.9° perc. +19.2° Assenti 3.1 ESE max 4.6 Scirocco 48 % 1025 hPa 11 nubi sparse +22.5° perc. +21.9° Assenti 8.4 SO max 6.3 Libeccio 44 % 1024 hPa 14 poche nuvole +21.8° perc. +21.4° Assenti 10 SO max 7.2 Libeccio 52 % 1023 hPa 17 cielo sereno +18.1° perc. +17.8° Assenti 3.3 SSE max 4 Scirocco 70 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17.4° perc. +17° Assenti 5.8 NE max 6 Grecale 72 % 1023 hPa 23 cielo sereno +16.9° perc. +16.5° Assenti 5 NE max 4.9 Grecale 70 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:04

