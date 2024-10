Previsioni Meteo Vittoria: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Vittoria indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,2°C della notte e i 25,6°C attesi a mezzogiorno. La presenza di venti leggeri, con velocità che varieranno tra i 1,1 km/h e i 13,6 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, nonostante l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno all’80%.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto. Le temperature si attesteranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. L’umidità rimarrà alta, intorno al 72%, e il vento soffierà da est con intensità variabile.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 23,2°C entro le 8:00. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 50%. I venti, provenienti principalmente da ovest-sud-ovest, si faranno più intensi, raggiungendo i 12 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede una parziale schiarita con il ritorno di nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco massimo di 25,6°C intorno alle 12:00, per poi scendere a 23,8°C alle 15:00. L’umidità continuerà a oscillare, mentre i venti si manterranno leggeri, rendendo la giornata piacevole.

La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori attorno all’82%. I venti si faranno più deboli, creando un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vittoria nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Si prevede un lieve miglioramento nel fine settimana, con possibilità di schiarite e temperature più elevate. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Vittoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19° perc. +18.8° Assenti 2.1 E max 2.4 Levante 72 % 1020 hPa 4 cielo coperto +18.5° perc. +18.2° Assenti 4.3 ENE max 4.5 Grecale 72 % 1020 hPa 7 cielo coperto +21.5° perc. +21.3° Assenti 1.1 NNE max 1.7 Grecale 60 % 1021 hPa 10 cielo coperto +25.2° perc. +25.1° Assenti 12 OSO max 8.7 Libeccio 48 % 1021 hPa 13 cielo coperto +25.3° perc. +25.1° Assenti 13 OSO max 10.3 Libeccio 48 % 1019 hPa 16 nubi sparse +22.3° perc. +22.3° Assenti 7.2 SO max 9 Libeccio 66 % 1019 hPa 19 nubi sparse +19.9° perc. +20° Assenti 2 E max 3 Levante 81 % 1020 hPa 22 nubi sparse +19.4° perc. +19.6° Assenti 2.4 E max 3.2 Levante 83 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:20

