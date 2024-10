Previsioni Meteo Voghera: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 13 Ottobre, Voghera si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale transizione verso nubi sparse nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +12,6°C al mattino e raggiungendo un massimo di +20°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 14,1 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 90%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’83%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da sud-ovest, con raffiche che non supereranno i 6,4 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da 12,6°C a 18°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 2,2 km/h e 7,1 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere leggermente, portando a una percezione più gradevole del clima.

Nel pomeriggio, si registrerà un lieve aumento delle temperature, che toccheranno il picco di 20°C alle ore 14:00. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che continuerà a mantenersi al 100%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 13,3 km/h, ma senza particolari raffiche. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 70%.

Con l’arrivo della sera, le nubi inizieranno a diradarsi, portando a una condizione di nubi sparse. Le temperature si abbasseranno, con valori che si attesteranno intorno ai 14,2°C. La velocità del vento rimarrà leggera, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 89%.

In conclusione, le previsioni meteo per Voghera indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, con una transizione verso condizioni più serene nel corso della sera. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento della copertura solare e temperature in lieve aumento. Gli amanti del bel tempo potranno quindi attendere con interesse le previsioni del tempo per i giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° Assenti 5.3 SO max 5.8 Libeccio 83 % 1019 hPa 3 cielo coperto +14.2° perc. +13.9° Assenti 6.2 O max 7.5 Ponente 84 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.6° perc. +12.4° prob. 4 % 2.2 NO max 3 Maestrale 91 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.9° perc. +15.6° prob. 8 % 5.3 ONO max 6 Maestrale 80 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18.7° perc. +18.5° prob. 12 % 5.5 O max 8.9 Ponente 73 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19.8° perc. +19.7° Assenti 7.6 OSO max 14.1 Libeccio 73 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° Assenti 6.2 SSO max 7.3 Libeccio 90 % 1018 hPa 21 nubi sparse +14.6° perc. +14.4° Assenti 5.4 ESE max 5.5 Scirocco 89 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:37

