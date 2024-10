Previsioni Meteo Voghera: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Voghera indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà significativa, con nubi sparse che si intensificheranno nel corso della mattinata. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 16°C intorno a mezzogiorno. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 75% e l’89%, il che contribuirà a una sensazione di maggiore freschezza. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa, senza particolari variazioni. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con un’intensità della pioggia assente.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 14°C e i 16°C. Il cielo continuerà a essere coperto, ma non si prevedono fenomeni di pioggia significativi. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo i 8 km/h, ma rimarrà comunque una brezza leggera. L’umidità si attesterà intorno all’81%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà con sé condizioni simili, con temperature che si manterranno sui 14°C. Il cielo rimarrà coperto e non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Voghera nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti sostanziali. Si prevede che le condizioni di cielo coperto persistano, con temperature che varieranno leggermente. È consigliabile prepararsi a una settimana con un clima fresco e umido, ideale per attività al chiuso e per godere di momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Voghera

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12° perc. +11.6° Assenti 2.7 E max 4.1 Levante 90 % 1017 hPa 4 nubi sparse +11.4° perc. +11° Assenti 1.1 ESE max 2.8 Scirocco 93 % 1018 hPa 7 cielo coperto +12.4° perc. +12.1° Assenti 3.3 SSO max 4 Libeccio 91 % 1019 hPa 10 cielo coperto +15.5° perc. +15.2° Assenti 2.6 SO max 3.2 Libeccio 80 % 1019 hPa 13 cielo coperto +16.1° perc. +15.8° prob. 12 % 5 SSO max 6.4 Libeccio 76 % 1018 hPa 16 cielo coperto +16° perc. +15.7° prob. 8 % 2.6 OSO max 3.3 Libeccio 79 % 1017 hPa 19 cielo coperto +14.9° perc. +14.5° Assenti 5.5 S max 5.4 Ostro 81 % 1018 hPa 22 cielo coperto +14.7° perc. +14.4° Assenti 4.7 OSO max 4.7 Libeccio 82 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:39

