Previsioni Meteo Voghera: il bollettino per il weekend 11 – 13 Ottobre

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai +13°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità del 89% e una pressione atmosferica di 1007 hPa. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest con intensità di 3,2 km/h. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo si manterrà prevalentemente sereno, con una temperatura che salirà fino a +17,9°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 3%, e l’umidità scenderà al 65%. La brezza leggera, proveniente da Nord Est, avrà una velocità di circa 4 km/h. Queste condizioni favorevoli favoriranno attività all’aperto e passeggiate.

Nel pomeriggio, le nubi sparse inizieranno a comparire, con una temperatura massima di +18,6°C alle 14:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 49%, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 69%. La brezza si intensificherà leggermente, raggiungendo i 12,2 km/h. Sarà un buon momento per godere di un caffè all’aperto o di un pranzo in compagnia.

Infine, nella sera, il cielo diventerà coperto con una temperatura che scenderà a +13,1°C alle 21:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 70%, con un’umidità che salirà all’89%. La velocità del vento si manterrà leggera, intorno ai 5,1 km/h. Non si prevedono piogge, ma sarà consigliabile portare con sé una giacca leggera per le uscite serali.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato 12 Ottobre si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +12,3°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 44%, con un’umidità che si attesterà al 91%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud, con intensità di 1,6 km/h. Le condizioni non cambieranno significativamente fino all’alba.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a +16,4°C alle 12:00. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, al 99%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 74%. La brezza leggera, proveniente da Sud Ovest, avrà una velocità di circa 4,3 km/h. Sarà una mattina ideale per attività al chiuso, come visite a musei o caffè.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, al 97%, e l’umidità si attesterà al 72%. Non si prevedono precipitazioni, ma le condizioni potrebbero risultare un po’ opprimenti per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a +13,5°C alle 22:00. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà fino all’86%. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 5,6 km/h. Sarà un’ottima occasione per una serata tranquilla a casa o per un’uscita in un ristorante accogliente.

Domenica 13 Ottobre

La notte di Domenica 13 Ottobre si presenterà con cielo coperto e una temperatura di circa +12,8°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, al 99%, con un’umidità del 88%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Sud Ovest, con intensità di 6,1 km/h. Le condizioni rimarranno stabili fino all’alba.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a +18,6°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, al 53%, e l’umidità si attesterà al 65%. La brezza leggera, proveniente da Ovest-Nord Ovest, avrà una velocità di circa 4,5 km/h. Sarà una mattina ideale per attività al chiuso, ma ci saranno anche opportunità per brevi passeggiate.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,1°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà al 53%, con un’umidità del 64%. Non si prevedono precipitazioni, ma le condizioni potrebbero risultare un po’ grigie per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno a +14,5°C alle 21:00. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che salirà fino all’86%. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 4,2 km/h. Sarà una serata ideale per una cena in casa o per un’uscita in un locale accogliente.

In conclusione, il fine settimana a Voghera si presenterà con un clima variabile, con un Venerdì soleggiato e un Sabato e Domenica caratterizzati da cieli coperti. Sarà opportuno pianificare attività al chiuso per il Sabato e la Domenica, mentre Venerdì offrirà ottime condizioni per godere di momenti all’aperto.

