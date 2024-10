Previsioni Meteo Voghera: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Voghera si preannuncia una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature oscilleranno intorno ai 14°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La situazione non cambierà significativamente durante la mattina, quando si registreranno temperature comprese tra 14°C e 18°C, sempre con cielo coperto e umidità elevata.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di 14°C. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo una temperatura costante. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3 km/h e i 4 km/h, proveniente principalmente da est. L’umidità si attesterà attorno al 94%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 18°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, e il vento si farà leggermente più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 9 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere leggermente, portando a una percezione di temperatura più gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C. Anche in questo frangente, il vento sarà presente, ma con intensità moderata, e l’umidità si manterrà su valori elevati, attorno al 80%. Non si prevedono precipitazioni, quindi la giornata si presenterà asciutta, nonostante il cielo grigio.

La sera porterà con sé temperature in lieve calo, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e l’umidità rimarrà elevata, intorno al 90%. Il vento si farà più leggero, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Voghera indicano una giornata di Martedì 15 Ottobre caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo grigio potrebbe persistere anche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Voghera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14° perc. +13.9° Assenti 3 E max 2.9 Levante 94 % 1020 hPa 4 cielo coperto +14.4° perc. +14.3° Assenti 3.5 E max 3.6 Levante 94 % 1020 hPa 7 cielo coperto +15.2° perc. +15.2° Assenti 3.9 ENE max 5.7 Grecale 92 % 1021 hPa 10 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° Assenti 7.5 NNE max 8.2 Grecale 83 % 1021 hPa 13 cielo coperto +18.5° perc. +18.4° Assenti 8.9 NE max 9.1 Grecale 77 % 1020 hPa 16 cielo coperto +17.6° perc. +17.7° Assenti 7.4 NNE max 10.5 Grecale 84 % 1019 hPa 19 cielo coperto +16.5° perc. +16.5° Assenti 6.1 NNE max 8.2 Grecale 89 % 1020 hPa 22 cielo coperto +16.1° perc. +16.1° Assenti 7.6 NNE max 11.7 Grecale 90 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:34

