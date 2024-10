Previsioni Meteo Volla: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Volla indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 20°C e i 24°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 70-80%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da ovest e nord-ovest, con velocità che varieranno da 2,7 km/h a 10,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene la copertura nuvolosa possa limitare l’esposizione al sole.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 20°C, con un cielo completamente coperto e un’umidità che si aggirerà attorno al 79%. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà tra 2,7 km/h e 3,5 km/h. Non si registreranno precipitazioni, garantendo una notte tranquilla.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà leggermente, passando dal 79% al 58%. I venti continueranno a soffiare da ovest, mantenendo una velocità moderata. Anche in questa fase della giornata, non si prevedono piogge.

Il pomeriggio porterà temperature in lieve calo, con valori che si attesteranno intorno ai 21-23°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, ma le condizioni di umidità e vento non varieranno significativamente. Non si registreranno precipitazioni, rendendo il pomeriggio adatto per attività all’aperto, anche se il cielo grigio potrebbe scoraggiare alcuni.

La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 20°C. L’umidità rimarrà alta, intorno al 74-77%, e i venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 1,9 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Volla indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una continua presenza di nuvole. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere un miglioramento della situazione meteo nei giorni successivi, mentre chi preferisce temperature miti e un clima tranquillo troverà soddisfazione nelle condizioni attuali.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.7° perc. +20.9° Assenti 2.7 NO max 3 Maestrale 79 % 1027 hPa 3 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° Assenti 3.5 NO max 4 Maestrale 80 % 1026 hPa 6 cielo coperto +20.1° perc. +20.2° Assenti 3.1 NNO max 3.7 Maestrale 79 % 1027 hPa 9 cielo coperto +22.5° perc. +22.5° Assenti 3.3 NO max 4.5 Maestrale 65 % 1027 hPa 12 cielo coperto +24° perc. +24° Assenti 8.4 O max 8 Ponente 58 % 1026 hPa 15 cielo coperto +23° perc. +23° Assenti 10.5 O max 9.9 Ponente 63 % 1025 hPa 18 cielo coperto +21.6° perc. +21.7° Assenti 7.5 ONO max 8.9 Maestrale 72 % 1026 hPa 21 cielo coperto +21° perc. +21.2° prob. 7 % 4.4 NNO max 6 Maestrale 77 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:05

