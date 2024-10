Previsioni Meteo Volla: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Volla di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che raggiungerà i 23°C entro le ore centrali della giornata. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, mantenendosi comunque sopra i 21°C. La sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 20°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Volla vivrà un clima tranquillo con poche nuvole e una temperatura di circa 20,1°C. La velocità del vento sarà debole, proveniente principalmente da Nord, con raffiche che non supereranno i 3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, portando a una temperatura che salirà fino a 23,4°C entro le ore di punta. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Sud Ovest, con velocità che raggiungeranno i 5,3 km/h. L’umidità, pur rimanendo elevata, inizierà a scendere leggermente.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con valori che si attesteranno intorno ai 21°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà tra il 91% e il 98%. Le condizioni di vento resteranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 4%.

La sera porterà con sé un clima fresco, con temperature che si aggireranno attorno ai 20°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e l’umidità rimarrà alta, attorno al 76%. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa, mentre il vento sarà debole e proveniente da Sud.

In conclusione, le previsioni del tempo per Volla nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica con temperature miti e cielo prevalentemente nuvoloso. Domani, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteo. Dopodomani, le temperature potrebbero mantenersi su valori simili, con una possibile schiarita del cielo. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere dell’aria fresca autunnale.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Volla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.1° perc. +20.2° Assenti 1.8 N max 2.7 Tramontana 80 % 1023 hPa 3 nubi sparse +19.6° perc. +19.8° Assenti 0.9 E max 1.5 Levante 81 % 1022 hPa 6 nubi sparse +19.6° perc. +19.7° Assenti 2.1 NE max 2.8 Grecale 80 % 1023 hPa 9 cielo coperto +22° perc. +22° Assenti 1.6 SE max 3.2 Scirocco 68 % 1023 hPa 12 cielo coperto +23.4° perc. +23.4° Assenti 5.3 SO max 4.8 Libeccio 61 % 1022 hPa 15 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° prob. 1 % 7.1 SO max 6.2 Libeccio 64 % 1021 hPa 18 cielo coperto +21.3° perc. +21.4° prob. 4 % 3.2 SO max 5.1 Libeccio 73 % 1022 hPa 21 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° Assenti 1.2 SSE max 4.6 Scirocco 76 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:02

