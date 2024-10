Previsioni Meteo Volla: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Volla di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nubi sparse e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che si attenueranno nel corso della mattinata. Le condizioni meteorologiche si stabilizzeranno nel pomeriggio, con un miglioramento generale e una diminuzione della copertura nuvolosa. La serata si presenterà più serena, con temperature che si manterranno su valori miti.

Nella notte, le condizioni iniziali saranno di pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 20,1°C, con una temperatura percepita di 20,2°C. La velocità del vento sarà di 19,3 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 29,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, e si registreranno 0,18 mm di pioggia.

Proseguendo nella mattina, il meteo cambierà, passando a un cielo coperto e successivamente a nubi sparse. Le temperature varieranno tra 19,7°C e 21,6°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. La velocità del vento si manterrà attorno ai 17,5 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che si attesterà sotto il 20%.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con un cielo prevalentemente sereno e temperature che raggiungeranno i 21,7°C. La copertura nuvolosa scenderà al 39%, favorendo un’atmosfera più luminosa. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 15,5 km/h, e l’umidità si stabilizzerà intorno al 50%. Le condizioni saranno ideali per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 19,9°C. La velocità del vento sarà più contenuta, attorno ai 7,1 km/h, e l’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 54%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per passeggiate o eventi all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Volla nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di Venerdì con un inizio piovoso, si assisterà a un progressivo miglioramento, con temperature che si manterranno gradevoli e un clima più stabile. Le giornate di Sabato e Domenica si presenteranno con cieli sereni e temperature in lieve aumento, favorendo attività all’aperto e momenti di relax.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.1° perc. +20.2° 0.18 mm 19.3 OSO max 29.8 Libeccio 78 % 1005 hPa 3 nubi sparse +20° perc. +19.9° prob. 25 % 20.6 OSO max 29.1 Libeccio 71 % 1007 hPa 6 nubi sparse +19.7° perc. +19.3° prob. 33 % 17.5 O max 27.8 Ponente 59 % 1009 hPa 9 nubi sparse +21° perc. +20.6° prob. 5 % 18.5 OSO max 24.2 Libeccio 53 % 1010 hPa 12 nubi sparse +21.6° perc. +21.1° prob. 20 % 22.5 OSO max 26.5 Libeccio 52 % 1010 hPa 15 nubi sparse +21.4° perc. +20.9° prob. 20 % 21.5 OSO max 27.5 Libeccio 50 % 1010 hPa 18 nubi sparse +20.4° perc. +19.8° prob. 16 % 13.5 OSO max 19.7 Libeccio 50 % 1011 hPa 21 poche nuvole +19.9° perc. +19.4° prob. 3 % 6.6 SSO max 12.5 Libeccio 54 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:35

