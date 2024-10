Previsioni Meteo Volla: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Volla si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nel corso della mattina si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, favorendo l’arrivo di un clima più sereno. Le temperature, che inizialmente si attesteranno intorno ai 20°C, subiranno un incremento durante le ore centrali della giornata, raggiungendo punte di 25°C nel pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte si aprirà con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà intorno al 53%, con una leggera velocità del vento di circa 3,3 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a schiarirsi, con temperature che saliranno fino a 24°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa scenderà notevolmente, raggiungendo il 14% alle 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 6,4 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, si attesterà attorno al 48%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà particolarmente favorevole, con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 25°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 12%, e la velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 7,3 km/h. Le condizioni di stabilità continueranno a caratterizzare la giornata, con assenza di precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un leggero aumento della copertura nuvolosa, che tornerà a posizionarsi intorno al 28%. Le temperature si manterranno sui 22°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 63%.

In conclusione, le previsioni meteo per Volla indicano una giornata di Martedì 15 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate, mentre le notti continueranno a essere fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Volla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20° perc. +19.8° Assenti 3.3 NNO max 3.7 Maestrale 67 % 1019 hPa 3 nubi sparse +19.5° perc. +19.3° Assenti 2.3 NNE max 2.7 Grecale 68 % 1019 hPa 6 nubi sparse +19.5° perc. +19.3° Assenti 3.4 NNE max 4.1 Grecale 67 % 1019 hPa 9 poche nuvole +23.1° perc. +22.8° Assenti 0.5 E max 3.2 Levante 52 % 1020 hPa 12 poche nuvole +25.2° perc. +25.1° Assenti 6.4 OSO max 4.5 Libeccio 48 % 1019 hPa 15 poche nuvole +24.8° perc. +24.6° Assenti 8.2 OSO max 5.3 Libeccio 51 % 1018 hPa 18 nubi sparse +22.4° perc. +22.3° Assenti 4.1 O max 4.6 Ponente 62 % 1019 hPa 21 nubi sparse +21.7° perc. +21.7° Assenti 0.6 OSO max 2.8 Libeccio 65 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:17

