Previsioni Meteo Volla: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Volla indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18°C e i 22,8°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 60%, garantendo una sensazione di comfort durante la giornata.

Nella notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che scenderà fino a 18,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 70%, e la velocità del vento si manterrà intorno ai 3,8 km/h. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 22,7°C entro mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da sud-ovest.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse che porteranno a una diminuzione della temperatura, che si stabilizzerà attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 68%, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento rimarrà moderata, intorno ai 9 km/h, mantenendo un clima fresco e piacevole.

Con l’arrivo della sera, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 65%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1019 hPa. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Volla nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori piacevoli e un’alternanza di sole e nuvole. La settimana si prospetta quindi favorevole, con poche variazioni significative nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno sicuramente occasioni favorevoli per godere del clima mite e della bellezza del paesaggio autunnale.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.5° perc. +18.4° Assenti 3.8 NE max 4 Grecale 73 % 1016 hPa 3 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° Assenti 4.5 ENE max 4.5 Grecale 75 % 1016 hPa 6 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° Assenti 3.3 ENE max 4.5 Grecale 75 % 1017 hPa 9 cielo sereno +21.2° perc. +20.9° Assenti 3 SSO max 4 Libeccio 59 % 1018 hPa 12 cielo sereno +22.7° perc. +22.4° Assenti 8.1 SO max 6.3 Libeccio 53 % 1017 hPa 15 nubi sparse +22° perc. +21.6° Assenti 9.9 OSO max 7.7 Libeccio 54 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.3° perc. +20° Assenti 6.3 O max 7.3 Ponente 61 % 1018 hPa 21 nubi sparse +19.5° perc. +19.2° Assenti 2.4 O max 3 Ponente 65 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:22

