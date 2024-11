Previsioni Meteo Volla: tutti i dettagli per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 1 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C alle 00:00, scendendo leggermente a 18°C alle 03:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,7 km/h e 5,3 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 53%, garantendo una sensazione di freschezza. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Durante la mattina, il tempo rimarrà prevalentemente sereno con qualche poca nuvola a partire dalle 08:00. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 23°C entro le 11:00. La velocità del vento continuerà a essere leggera, con valori che varieranno tra 2,3 km/h e 5,7 km/h. L’umidità si ridurrà, toccando il 32% alle 11:00, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà di nubi sparse, con una copertura nuvolosa che arriverà fino all’82% alle 13:00. Le temperature si manterranno attorno ai 23°C, con una leggera diminuzione verso le 16:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11 km/h alle 15:00. L’umidità si attesterà tra il 33% e il 46%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che varierà dal 51% al 32%. Le temperature scenderanno fino a 19°C alle 19:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 18°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi tra 3,4 km/h e 5,3 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 59% alle 23:00.

Sabato 2 Novembre

La notte di Sabato 2 Novembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 26%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,4°C alle 00:00, scendendo leggermente a 17,8°C entro le 03:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,1 km/h e 3 km/h, proveniente da Nord. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 31% alle 09:00. Le temperature saliranno fino a 22°C entro le 11:00. La velocità del vento varierà tra 2,7 km/h e 5,5 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 44%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che aumenterà fino all’87% alle 15:00. Le temperature si manterranno attorno ai 22°C, con una leggera diminuzione verso le 16:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,4 km/h alle 15:00. L’umidità si attesterà tra il 41% e il 53%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che varierà dal 45% al 36%. Le temperature scenderanno fino a 19°C alle 20:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 18,5°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi tra 4,6 km/h e 5,9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 32% alle 23:00.

Domenica 3 Novembre

Nella notte di Domenica 3 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 29%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,2°C alle 00:00, scendendo leggermente a 17,4°C entro le 03:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,4 km/h e 5,5 km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 51%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 9% alle 09:00. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22°C entro le 11:00. La velocità del vento continuerà a essere leggera, con valori che varieranno tra 1,3 km/h e 5,7 km/h. L’umidità si ridurrà, toccando il 36% alle 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà di nubi sparse, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 49% alle 16:00. Le temperature si manterranno attorno ai 22°C, con una leggera diminuzione verso le 17:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 2,6 km/h alle 16:00. L’umidità si attesterà tra il 40% e il 48%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che varierà dal 39% al 72%. Le temperature scenderanno fino a 19°C alle 20:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 18,2°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi tra 4,9 km/h e 5,5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 61% alle 23:00.

In conclusione, il fine settimana a Volla si preannuncia variabile, con un Venerdì sereno che lascerà spazio a un Sabato nuvoloso e una Domenica prevalentemente serena. Le temperature si manterranno gradevoli, rendendo ideale il weekend per attività all’aperto, sebbene si consiglia di tenere d’occhio le condizioni meteo, specialmente per Sabato pomeriggio.

