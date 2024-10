Previsioni Meteo Volla: tutti i dettagli per la prossima settimana 28 – 31 Ottobre

MeteoWeb

Lunedì 28 Ottobre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 50% al 97% durante la notte. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione. Nella mattina, il cielo sarà coperto, raggiungendo i 23,6°C alle 12:00. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento con temperature massime di 23,9°C. Martedì 29 Ottobre, il cielo sarà sereno al mattino, con temperature fino a 23,5°C. Mercoledì 30 Ottobre, il tempo rimarrà sereno, con massime di 23,2°C. Giovedì 31 Ottobre, si prevedono condizioni simili, con temperature che raggiungeranno i 23°C nel pomeriggio.

Lunedì 28 Ottobre

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 50% al 97%. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione fino a 18°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,4 km/h e 6,3 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord-Est. L’umidità si attesterà intorno al 66-69%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura che salirà fino a 23,6°C alle 12:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, raggiungendo il 100% alle 07:00 e 08:00. La velocità del vento rimarrà leggera, con valori tra 2,3 km/h e 6,2 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, oscillando tra il 48% e il 60%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e una temperatura massima di 23,9°C. La copertura nuvolosa scenderà fino al 71%. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 6,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 47-54%.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo presenterà ancora nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione fino a 20°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori tra 2,6 km/h e 4,4 km/h. L’umidità si manterrà tra il 55% e il 63%.

Martedì 29 Ottobre

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 32% al 16%. Le temperature si manterranno attorno ai 19,8°C, con una leggera diminuzione fino a 18,7°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 3,1 km/h e 4,1 km/h, proveniente principalmente da Nord-Est. L’umidità si attesterà intorno al 65-71%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a essere sereno con qualche nube sparsa. Le temperature saliranno fino a 23,5°C alle 12:00. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, raggiungendo il 36%. La velocità del vento rimarrà leggera, con valori tra 0,7 km/h e 4,4 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, oscillando tra il 50% e il 67%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, si assisterà a un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura massima di 23,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 95%. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 8,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50-63%.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo presenterà ancora nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,2°C, con una leggera diminuzione fino a 19,7°C. La velocità del vento sarà leggera, con valori tra 3,5 km/h e 4,7 km/h. L’umidità si manterrà tra il 65% e il 77%.

Mercoledì 30 Ottobre

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il tempo si presenterà con nubi sparse e un cielo sereno. Le temperature si manterranno attorno ai 19,5°C, con una leggera diminuzione fino a 18,4°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 1,4 km/h e 3,6 km/h, proveniente principalmente da Nord-Est. L’umidità si attesterà intorno al 67-69%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1022 hPa.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a essere sereno. Le temperature saliranno fino a 23,1°C alle 12:00. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, raggiungendo il 0%. La velocità del vento rimarrà leggera, con valori tra 1,5 km/h e 6 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, oscillando tra il 51% e il 56%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, si assisterà a un cielo sereno. La temperatura massima raggiungerà i 23,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà a 0%. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 7,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51-63%.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo presenterà ancora sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,6°C, con una leggera diminuzione fino a 19,5°C. La velocità del vento sarà leggera, con valori tra 3,5 km/h e 4,2 km/h. L’umidità si manterrà tra il 63% e il 67%.

Giovedì 31 Ottobre

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il tempo si presenterà con un cielo sereno. Le temperature si manterranno attorno ai 19,2°C, con una leggera diminuzione fino a 17,9°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 4,7 km/h e 5,3 km/h, proveniente principalmente da Nord-Est. L’umidità si attesterà intorno al 68-71%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1021 hPa.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a essere sereno. Le temperature saliranno fino a 19,8°C alle 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà a 0%. La velocità del vento rimarrà leggera, con valori tra 5,3 km/h e 6,8 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, oscillando tra il 55% e il 68%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, si assisterà a un cielo sereno. La temperatura massima raggiungerà i 23°C. La copertura nuvolosa rimarrà a 0%. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 8,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51-62%.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo presenterà ancora sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,3°C, con una leggera diminuzione fino a 19,5°C. La velocità del vento sarà leggera, con valori tra 1,9 km/h e 4,2 km/h. L’umidità si manterrà tra il 63% e il 67%.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli, con un leggero aumento dell’umidità. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, specialmente durante le ore diurne. Si consiglia di approfittare di queste giornate per godere di passeggiate e attività all’aperto, tenendo sempre d’occhio eventuali variazioni nel tempo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.