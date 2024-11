Meteo Abbiategrasso, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 17 Novembre a Abbiategrasso si preannunciano variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature fresche. Durante la mattinata, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un pomeriggio più nuvoloso. La sera, invece, si assisterà a un cielo completamente coperto, con temperature in calo. Sarà una giornata in cui i cittadini di Abbiategrasso potranno godere di momenti di sole, ma dovranno anche prepararsi a un clima più grigio nel corso della giornata.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 7°C, con cieli sereni e una leggera brezza proveniente da ovest. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 2%, garantendo un’atmosfera tranquilla. Con l’arrivo della mattina, i cieli continueranno a essere prevalentemente sereni, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 10°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2 e i 3 km/h, con direzione prevalentemente da ovest.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo. Le nuvole inizieranno a farsi più presenti, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 16%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11°C, mentre l’umidità rimarrà intorno al 66%. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma senza particolari raffiche.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a circa 8°C. L’umidità aumenterà, toccando il 83%, e il vento si farà più presente, con velocità che potranno arrivare fino a 4 km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’atmosfera sarà decisamente più umida e grigia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Abbiategrasso nei prossimi giorni indicano un clima variabile. Dopo la giornata di Domenica, si prevede un inizio di settimana con cieli nuvolosi e temperature in calo. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero rimanere instabili anche nei giorni successivi. Sarà importante tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.9° perc. +6.9° Assenti 3.5 O max 3.6 Ponente 77 % 1019 hPa 4 cielo sereno +6.5° perc. +6.5° Assenti 2.7 ONO max 3 Maestrale 77 % 1018 hPa 7 poche nuvole +6.4° perc. +6.4° Assenti 2.8 NO max 3.3 Maestrale 75 % 1018 hPa 10 poche nuvole +9.8° perc. +9.8° Assenti 2 O max 2.7 Ponente 62 % 1017 hPa 13 cielo sereno +11.8° perc. +10.6° Assenti 1.3 SO max 2.1 Libeccio 60 % 1014 hPa 16 cielo sereno +10.1° perc. +9° Assenti 3 S max 3.5 Ostro 71 % 1013 hPa 19 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° Assenti 2.4 ESE max 2.9 Scirocco 78 % 1013 hPa 22 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° Assenti 4.4 E max 5.2 Levante 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:50

